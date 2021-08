Ventimiglia: sabato al Bocciodromo Pertini la finale del 2° memorial Franco Paganelli

Ancora una volta l'organizzazione è sotto il segno del binomio Associazione Culturale Franco Paganelli e Unione Bocciofila Roverino. "Ricordare Franco attraverso un torneo di bocce che si svolge alla bocciofila Roverino appare fin troppo scontato, ma in questo sport ed in questi luoghi si trova l'essenza dell'uomo Franco Paganelli. Personaggio di grande umanità , ed indimenticato "storico" Presidente della bocciofila Roverino.- ricordano gli organizzatori - Questa manifestazione si è resa possibile con il contributo dei Soci dell'Associazione Franco Paganelli, della Società Bocciofila Roverino, degli sponsor della manifestazione e della famiglia di Franco. La finale per aggiudicarsi il trofeo è prevista intorno alle ore 20.30 a seguire premiazione alla presenza di autorità politiche, sportive e di tanti amici di Franco".