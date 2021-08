Ventimiglia: allo chef Diego Pani il San Segundin d’Argentu per la categoria 'Ristoratori'

Lo chef ventimigliese Diego Pani, volto del noto ristorante 'Marco Polo', sarà insignito domani della prestigiosa onorificenza del San Segundin d’Argentu per la categoria 'Ristoratori'. Il Comune gli ha riconosciuto il premio per il suo impegno a sostegno degli 'angeli del fango' nei giorni successivi all'alluvione dello scorso ottobre e per la creazione del 'Desco Secondino', associazione che punta a donare un pasto c hi è in difficoltà.

“Cosciente del fatto che da soli nulla è possibile - commenta Diego Pani - riconoscente a tutti i colleghi ventimigliesi e non solo che hanno contribuito a ristorare ed alleviare le sofferenze della città durante i terribili giorni dell’Alluvione, rispondo con gratitudine alla chiamata chiedendo che l’onoreficenza venga attribuita ad ognuno di loro. Stilata una lista di coloro che hanno collaborato a questa iniziativa sicuramente ben riuscita, la richiesta è stata accolta ed è dunque con grande gioia che condivido con voi la lettera ricevuta in risposta, insieme alle pergamene che sarà mia premura, nell’immediato futuro, far pervenire a tutte le attività perché queste, a pieno diritto, possano esporle con orgoglio ventimigliese insieme a me nei rispettivi locali”.

“Ritirando domani nella cattedrale di Ventimiglia Alta questo premio solitamente conferito alla fine di una carriera, recepisco questo onore come uno sprono ad un sempre maggiore impegno personale nella ricerca del bene all’interno della città che tanto amo in tutti i modi che mi saranno possibili per tutti gli anni che mi sarà possibile” aggiunge lo chef.