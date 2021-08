Riva Ligure: questa sera nuovo appuntamento con “BimBumBam! il Festival dei Bambini”

Questa sera a Riva Ligure in via Martiri della Libertà a partire dalle 21.30 continua la rassegna “BimBumBam! il Festival dei Bambini” che potranno divertirsi scivolando e saltando sui gonfiabili messi a disposizione dall'amministrazione comunale per la serata, un mercoledì all'insegna del puro divertimento.

Dopo le discese dai gonfiabili i più piccoli riceveranno un piccolo gadget in ricordo della serata.