Riva Ligure: Marino Magliani chiude domani la rassegna “Sale in Zucca”, un nuovo appuntamento per i 20 anni di SanremoNews

La rassegna “Sale in Zucca”, promossa dal comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem di Vallecrosia, terminerà domani con “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani.

L’autore presenterà in piazza Matteotti alle 21.15 il suo nuovo libro presentato dal giornalista Claudio Porchia direttore artistico della rassegna letteraria che ha riscosso un importante successo di pubblico in ogni serata, a testimonianza dell’attenzione di tanti turisti e residenti agli incontri culturali.

L'evento è inserito nella lunga serie di appuntamenti per il ventennale di SanremoNews.