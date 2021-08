Al Bordighera Book Festival la presentazione de “Il viaggio del Priore” di Giuseppe Alfonso Maggi

Quinto volume dei viaggi storici di Giuseppe Alfonso Maggi, priore della Certosa di Pisa, attraverso la Liguria e l’Italia dell’antico regime. Per mare e per terra il religioso si sposta e annota, descrive e vive le emozioni del viaggiatore del tempo e raccoglie importanti informazioni per il moderno lettore.

I volumi, curati da Daniela Stiaffini (editi da Antiche Porte di Reggio Emilia, 14 euro) ripropongono viaggi fatti Settecento, dal Priore oltre che in Riviera, nell’Italia settentrionale e nella Francia del centro sud. Da Marsiglia a Genova, da La Spezia, attraverso Bordighera, San Fruttuoso, Portofino, a Livorno. Il testo racconta, i percorsi (per terra e mare) fatti dall’abate nei modi e coi tempi di quel secolo. E le caratteristiche dei territori attraversati, delle genti incontrate oltre che i monumenti e le città che ospitano il nostro attento viaggiatore, scrupoloso nel riportare ogni particolare che lo incuriosisce.

I diari originali sono conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa. I mezzi usati per muoversi dal Maggi sono: il fellucone, i ghiozzi, calessi e carrozze postali e naturalmente i piedi.

Il volume sarà presentato alla Fiera del Libro di Bordighera, presso lo stand di Antiche Porte editrice.