Taggia: una strada per Regione Bruxiae, il Comitato "Aspettiamo da 10 mesi, viviamo con l'incubo delle piogge"

Quando saranno ultimati i lavori per la nuova strada di regione Bruxiae a Taggia? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo ormai da tempo gli abitanti e i lavoratori di questa zona di fronte a un cantiere per il momento fermo, rimasto bloccato tra i botta e risposta del Comune con l'associazione Terra di Confine. "Assistiamo in silenzio da quasi un anno al contenzioso per l’attuazione della strada in Regione Bruxiae dopo che l’alluvione dell’autunno si era portata via quella esistente" - ci spiega Roberto Senesi a nome del comitato di cittadini costituitosi dopo il 2 ottobre scorso.

C'è preoccupazione per l'impasse che si è creata intorno alla viabilità di questa zona. Sono una sessantina i firmatari di una lettera inviata a Comune, Protezione Civile, Prefettura e altri enti per palesare in modo scritto l'urgenza di portare a termine una strada che di fatto oggi non c'è. Un problema nel quotidiano per chiunque viva o lavori in regione Bruxiae, con la paura che se succedesse qualcosa anche i mezzi di soccorso potrebbero avere difficoltà a raggiungere le abitazioni o le attività.



"Ogni giorno da circa un anno aspettiamo il completamento di una via di comunicazione che è unica, vitale ed imprescindibile per la sicurezza di tutte le famiglie e le attività interessate. - conferma Senesi - Quelli che per mesi hanno transitato in spazi stretti e difficoltosi gentilmente concessi da privati della zona per uscire con i loro mezzi al fine di portare i figli a scuola, uomini e donne al lavoro, anziani in posti di cura e garantire che i mezzi di soccorso avessero una via di comunicazione seppure non adeguata"

Poi dal comitato aggiungono: "Non siamo mai intervenuti pubblicamente per stigmatizzare le prese di posizione dell’Associazione Terra di confine, consapevoli e rispettosi che ognuno debba difendere i propri interessi pur nel rispetto delle norme vigenti, ma di fatto con le proprie azioni non permette di ultimare questa benedetta strada. Non lo abbiamo mai fatto in quanto riteniamo che ii nostri interlocutori debbano essere solo ed unicamente le istituzioni preposte, Comune di Taggia in testa. Abbiamo, purtroppo, preso atto nel corso di questo tempo che lo stesso atteggiamento non è stato tenuto dall’Associazione in questione".



"Altre volte abbiamo letto accuse sulle persone che lavorano e abitano in questa zona. La suddetta Associazione dichiara che in questa zona la loro presenza non è desiderata e che per questo ignoti avrebbero danneggiato la proprietà ed avvelenato diversi animali. A fronte di questa grave accusa….ci sentiamo, prima di ogni altra cosa, di stigmatizzare l’accaduto che riteniamo grave, indecoroso e assolutamente punibile. - rimarcano - Detto questo invitiamo l’Associazione a denunciare i sospetti o meglio a fare nomi e cognomi nelle sedi opportune".

"Invitiamo, altresì, l’Associazione a smettere di gettare ombre e calunnie sui cittadini di questa zona. Ricordiamo che in questa Regione sia chi vi lavora che chi vi è residente possiede nella maggior parte dei casi animali che rispetta e protegge tanto quanto quelli degli altri. - dichiara Senesi - Noi aspettiamo solo una strada che ci consenta di avere una via di comunicazione per entrare e uscire da Regione Bruxiae in condizioni di sicurezza".