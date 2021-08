Sanremo: scontro tra un'auto e una vespa in corso Garibaldi, ferito un uomo (Foto)

Scontro tra un'auto e una vespa questa mattina in corso Garibaldi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che stanno anche verificando l'esatta dinamica.



Ad avere la peggio è stato un vespista che è caduto strisciando sull'asfalto per diversi metri. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale per accertamenti.