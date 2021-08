Le immagini del fermo in via Matteotti

Un uomo di origini francesi è stato fermato con le due figlie questa mattina davanti all'Ovs di via Matteotti per il furto di 16 paia di orecchini.

Il servizio di sicurezza del negozio ha chiamato la Polizia per fermare i due, identificarli e recuperare la merce di un valore complessivo di 50 euro.