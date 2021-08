Sanremo: lotta ai 'furbetti' del parcheggio, Polizia Locale al lavoro con le rimozioni in piazza Colombo

L'intervento della Polizia Locale in piazza Colombo

Continua l'offensiva della Polizia Locale contro i 'furbetti' del posteggio che l'ascian l'auto sulle aree di carico e scarico in centro.

Questa volta nel mirino degli agenti è finita piazza Colombo e, nello specifico, un'auto con targa svizzera che si trovava in sosta da oltre un'ora.

Il conducente, ora, per riavere l'auto dovrà pagare la rimozione e la contravvenzione.