Sanremo: incendio in una serra in valle Armea, intervento dei Vigili del Fuoco in serata

Intervento dei Vigili del Fuoco in serata in valle Armea, nella zona di via Frantoi e Canai vicino al Mercato dei Fiori.

In fiamme una serra all'interno di un terreno abbandonato. Le fiamme sono state contenute e domate dagli uomini del comando di Sanremo.

Successivamente sono state effettuate tutte le verifiche del caso per accertare la presenza di persone all'interno della struttura.