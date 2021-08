Pieve di Teco: incidente sulla Statale 20, due feriti e traffico bloccato (Foto)

Incidente nel pomeriggio sulla Statale 20 all'altezza di Pieve di Teco. Tra i mezzi coinvolti anche una Porsche.

Il bilancio è di due feriti, per fortuna non in gravi condizioni. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Imperia in codice 'giallo' di media gravità.

Presenti, oltre a due ambulanza, anche i Vigili del Fuoco.