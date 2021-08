Mobilitazione di soccorsi a Bordighera: donna muore in spiaggia

Soccorsi questa mattina in una spiaggia di Bordighera per una donna priva di sensi. sono stati alcuni passanti a dare l'allarme e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Rossa. La persona potrebbe avere avuto un malore poi risultato fatale. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per risalire alle identità e alle cause della morte.