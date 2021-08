Bordighera: aveva 75 anni ed era del posto la donna trovata morta questa mattina in spiaggia

Aveva 75 anni ed era di Bordighera la donna trovata senza vita questa mattina in spiaggia. L'annegamento parrebbe la causa della morte, probabilmente in seguito ad un malore.



Sul luogo sono intervenuti in un primo momento i Carabinieri, l'ufficio della Capitaneria di Porto di Bordighera, il 118 e un equipaggio della Croce Rossa, dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che hanno notato il corpo sulla battigia.



Sul caso sta indagando l'ufficio locale della Capitaneria di Porto coordinato dal comandante Carmela D'Abronzo.