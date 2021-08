Sanremo: un altro nostro lettore si associa alle parole del maestro Uto Ughi sulle condizioni di alcuni angoli della città

Il nostro lettore Alessandro Albiosi ci scrive in merito alle considerazioni del maestro Uto Ughi sulle condizioni di alcuni angoli di Sanremo.



Condividendo in toto il comunicato rilasciato dal Maestro Uto Ughi relativamente alla passeggiata e scogliera antistante al residence Portosole (via Privata Scoglio) desidero evidenziare maggiormente gli aspetti negativi di detta zona ove si trova un area dedicata allo sgambamento dei cani (peraltro ottimamente tenuta anche grazie ai fruitori), un parco giochi per bambini ed una passeggiata che conduce sino al torrente San Martino ove purtroppo è stato demolito e mai ricostruito il ponte che fungeva da collegamento con la zona del porto turistico denominato Portosole.

In primis è doveroso parlare della scarsa sicurezza della zona dovuta alla mancanza totale di illuminazione notturna che fa si che la zona sia mal frequentata nelle ore notturne (ed anche diurne nei mesi invernali) con presenza di spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti nonché di senzatetto e ladri che spesso, troppo spesso, fanno visita agli alloggi del Residence Portosole e dei condomini limitrofi.

Altro aspetto importante, molto importante, sempre sotto il profilo della sicurezza è il marcato dissesto della scogliera (dovuta alle grosse mareggiate degli scorsi anni) specialmente nella parte terminale della passeggiata ove si trova una cabina di trasformazione e la palazzina del Residence Portosole limitrofa al torrente. Tale situazione determina, in occasione di moto ondoso di eccezionale entità (cosa purtroppo non rara negli ultimi anni), un evidente ed innegabile pericolo di inondazione degli edifici e, soprattutto, un reale pericolo per l’incolumità di passanti o condomini ivi presenti.

Altri aspetti che evidenziano il notevole stato di degrado, così come giustamente e molto educatamente fatto risaltare dal Maestro Ughi, sono la presenza di detriti (pietre e terra) sul sedime della passeggiata, la presenza di grossi tronchi di albero e rami (portati dalle mareggiate) che hanno letteralmente occupato la scogliera inibendo in gran parte un utilizzo balneare della stessa, così come la porzione di ringhiera divelta (e pesantemente arrugginita) che invade parte della passeggiata creando altresì un insidia per i fruitori della zona. Quanto sopra oltre al completo stato di abbandono della zona limitrofa alla rampa di accesso al ponte demolito, letteralmente utilizzata come wc o “piedaterre” dai numerosi “discutibili soggetti” che frequentano la zona in ore notturne.

Si evidenzia che tale situazione è comunque presente sui luoghi da svariato tempo nonostante il passaggio di addetti comunali nella zona ed un sopralluogo mirato effettuato non molto tempo fa con membri della pubblica amministrazione.

Non dobbiamo oltretutto dimenticare che qualche tempo fa una ragazza ha subito una violenza sessuale proprio lungo la passeggiata laterale all’area cani.

Altro fattore negativo è rappresentato dalla zona di accesso all’area in questione costituita da una rampa di terra di riporto che diparte dalla pista ciclabile (molto scivolosa in caso di pioggia), attraverso la quale si introducono mezzi comunali e/o di aziende partecipate che “gioco forza” hanno creato dei solchi che, sempre in occasione di pioggia, si trasformano in una grossa pozza rendendo ovviamente inagibile quel tratto di prato e dando origine ad esalazioni maleodoranti.

Questa mia ha ovviamente l’intenzione di descrivere un po’ più dettagliatamente le problematiche della specifica zona giustamente fatte risaltare dal Maestro Ughi evitando di “calcare la mano” su altre problematiche sanremesi onde evitare di suscitare malumori nella classe dirigente.

Leggendo poi le repliche alla comunicazione del Maestro, a mio avviso generiche e di circostanza ed oltremodo “fuori tema”, voglio solamente e semplicemente evidenziare che una Pubblica Amministrazione, degna di essere chiamata tale, dovrebbe tutelare principalmente il fattore della pubblica sicurezza del cittadino e dei turisti anteponendolo sicuramente alle recensioni positive di Tripadvisor o allo sbandieramento di operazioni quale l’ultimazione del Parco Alfano (ove sono stati più volte sospesi i lavori per non infastidire il vicino hotel con aggravio di spesa pubblica).

Tutto ciò considerato non posso che trovarmi pienamente d’accordo con quanto espresso dal Maestro Uto Ughi confermando la sua azzeccata frase: “quella zona è trascurata quasi da terzo mondo”. Bravo Maestro e a presto.