Sanremo: reazioni alla lettera di Uto Ughi, un cittadino non è d'accordo con l'assessore Faraldi

“Buongiorno Direttore,

ho letto con attenzione le reazioni alla lettera ‘critica’ del maestro Ughi circa le condizioni della nostra città. Invece di trovare delle scuse un po' campate in aria credo che l'assessore Faraldi e tutta la giunta dovrebbero farne tesoro perché quanto evidenziato non arriva oggi, come un fulmine a ciel sereno ma basta leggere le segnalazioni dei cittadini e dei turisti che quotidianamente denunciano stati di incuria e di abbandono.



Sanremo ha solo una grande fortuna, la posizione ed il clima, per il resto è una città sporca nonostante gli sforzi degli operatori ecologici, la spazzatura è presente ovunque di giorno quando va bene chiusa in sacchi altrimenti sparsa dai gabbiani o dall'inciviltà. I marciapiedi sono un zig zag tra eiezioni canine non raccolte, e quando per caso qualcuno lo fa non trova i bidoni per gettarle. Si faccia un giro per i parchi pubblici per vedere in che stato sono.. Ultimamente poi se un albero non è gradito viene tagliato e non sostituito.

E poi il traffico, insopportabile, unica città al mondo dove si concede la continua sosta in doppia fila ovunque (basta mettere le 4 frecce) e non per ultimo ogni 40 secondi una sirena delle ambulanze attraversa la città (comprese ormai le guardie mediche). Alla faccia della città turistica!

Io sono nato qui e dopo 35 anni di lavoro in giro per l'Italia ci sono tornato e soffro e mi arrabbio nel vedere come si è trasformata e come si buttano via milioni di euro di investimento in comunicazione e promozione offrendo una mediocrità diffusa.

Forse invece di pensare a grandi progetti si lavorasse sul quotidiano sistemando un poco alla volta le piccole cose...

Massimo Alberti”.