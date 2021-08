Sanremo, critiche di Uto Ughi alla città, una lettrice: "La trascuratezza di alcune zone è sotto l'occhio di tutti!"

"Sacrosante le affermazioni del sig. Alberti! Come si può affermare che Sanremo non sia quello che riferisce il famoso ospite?



L’assessore Faraldi, cui competono lo sviluppo e la promozione del turismo e null’altro, non ne è certo responsabile ma non può non vedere la trascuratezza, la sporcizia, il disordine, lo squallore e l’anarchia che investono - insieme alle auto e ai motorini - chiunque si azzardi a camminare per le nostre strade.

Ammirevoli gli investimenti per l’Alfano, ma non sarebbe fondamentale dare la precedenza all’igiene e alla vivibilità della città intera prima di realizzare opere la cui fruibilità è certamente limitata ad un pubblico più ristretto? Immondizia ovunque, marciapiedi (quando ci sono) luridi, sconnessi, pieni di buche e spesso occupati da veicoli di ogni genere, rombo di motori ‘smarmittati’ ovunque e a tutte le ore, quotidiani investimenti di pedoni, limiti di velocità non rispettati, per non parlare della sopravvalutata raccolta porta-a-porta che rende quotidianamente le nostre strade, incluso il salotto cittadino di via Matteotti, un deposito autorizzato di sacchi cartoni e quant’altro, e che inevitabilmente fa sì che il turista non stanziale non sappia dove depositare i suoi rifiuti al di fuori dei giorni canonici e li abbandoni dove capita.



Ma tutti i nostri assessori non vedono? Non circolano a piedi per la città? Non provano a salire sui mezzi pubblici? Non provano ad entrare a Sanremo da ovest (22’ in coda da Villa Helios alla Coop)?

Certo che quest’anno c’è stato un boom di turismo (fra Covid green pass tamponi vaccini che hanno frenato i viaggi all’estero), ma appena possibile non torneranno ad essere privilegiate località più pulite, più curate e più vivibili?



Laura Poli".