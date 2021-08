Tutto esaurito da Federico Lanteri all’Osteria Martini di Pigna per la serata dedicata all’attore-chef Stefano Bicocchi in arte “Vito”

Nelle incantevoli sale dell’Osteria Martini, da poco riaperta nella splendida piazza Castello del centro storico di Pigna, lo chef Federico Lanteri ha proposto una cena esclusiva realizzata con i prodotti della valle, alcune eccellenze del mar Ligure, un pregiatissimo Cosciotto di Suino nero.

Il tutto abbinati con gli ottimi vini delle cantine Acquesi e Podere dei Nespoli.

Un fiore di carota spontanea della valle fritto in pastella e servito con un bottone di patè di coniglio con crema di melone è stato servito come amuse bouche, cha ha offerto un’anteprima della tecnice e della filosofia in cucina dello chef.

Come antipasto un classico “Turtunetto” preparato con le erbe spontanee accompagnato da una pregevole bollicina Marengo Piemonte DOC Spumante Brut

A seguire come omaggio alla cucina emiliana un Raviolo con un ripieno di bietoline dell’orto di famiglia e condito con crema di fagioli bianchi di Pigna e bottarga: una vera prelibatezza abbinata ad un rosato fresco e brillante, il Filarino Rubicone IGT Poderi Dal Nespoli

Come piatto principale un Cosciotto di Suino nero, allevato in libertà in campagna e preparato con una ricetta esclusiva, che prevedeva 24 ore di marinatura e 14 ore di cottura a bassa temperatura. Servito con patate e cipolle caramellate, un sapore unico e straordinario esaltato anche dal prezioso abbinamento con un rosso generoso e di carattere, il Prugneto Romagna DOC Superiore Sangiovese.

Per finire un dessert che teneva insieme la tradizione della stroscia del Ponente ligure con una ghiottoneria della famiglia Bicocchi, le pesche dolci della mamma Paola. Una delizia resa ancora più piacevole dall’abbinamento con il soave Moscato d'Asti DOCG Acquesi, che ha ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti internazionali.

Vito ha seguito da vicino tutte le fasi di preparazioni del menù ed ha apprezzato in particolare le eccellenze agricole della vallata, fra cui i deliziosi fagioli bianchi, che hanno fatto conoscere in tutto il mondo Pigna e la valle Nervia