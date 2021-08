Sanremo è fuori dalla lista delle pretendenti per l'Eurovision Song Contest 2022

Sanremo è ufficialmente esclusa dalla lista delle città candidate a ospitare la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, diritto che spetta all'Italia dopo il trionfo dei Måneskin.

L'ultima scrematura ha ridotto a cinque il numero delle pretendenti: Milano, Torino, Pesaro, Rimini e Bologna. Sanremo non c'è più, esclusa insieme a una 'big' come Roma.

Un sogno molto difficile da realizzare per Sanremo che già in partenza non rispondeva a parecchi dei requisiti richiesti dagli organizzatori come un palazzetto da 8-10 mila spettatori oltre a spazi che in città sarebbero ben difficile da trovare.

Non si spegne, però, la speranza che in qualche modo Sanremo possa essere coinvolta nello show, anche solo con un omaggio per essere stata, di fatto, la città che, con il Festival 2021, ha lanciato i Måneskin nell'olimpo della musica europea e mondiale.