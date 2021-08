San Bartolomeo al Mare: sangue in un appartamento durante un soccorso del 118, intervengono i Carabinieri

I Carabinieri di Diano Marina e della Sezione Operativa della Compagnia di Imperia sono intervenuti a San Bartolomeo al Mare, dove il personale del 118, intervenuto in un’abitazione privata, aveva rinvenuto copiose tracce di sangue nell’appartamento.

Nella circostanza, oltre al proprietario dell’abitazione, i militari hanno trovato una persona, ferita a una gamba, nascosta sul terrazzo. Il 48enne milanese, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe procurato le ferite autonomamente. Gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare come il soggetto fosse sottoposto al divieto di ritorno nella provincia di Imperia, ragion per cui è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito dei controlli del territorio, a margine della “Notte Bianca”, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo hanno anche denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza.