Morte di Stefano Squizzato: messaggio di cordoglio della F.C. Argentina

E' morto Stefano Squizzato, persona molto conosciuta nell'ambito sportivo imperiese. Il 36enne ricopriva l'incarico di segretario della F.I.G.C della delegazione di Imperia.



In queste ore sono moltissimi i messaggi dal mondo dello sport. Tra questi anche quello della F.C. Argentina di Taggia. La società ha fatto sapere di esprimere profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Squizzato. "Lascia un grande vuoto e in questo momento doloroso ci stringiamo intorno alla famiglia e alla moglie Simona esprimendo le nostre più sentite condoglianze".