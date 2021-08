Prodotti di eccellenza e antiche ricette dei maestri artigiani CNA: la Macelleria di via XX a Sanremo

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo la Macelleria e Gastronomia via XX di Sanremo, un vero e proprio giacimento gastronomico di prodotti di grande eccellenza. Qui accanto a selezionatissime carni di origine italiana troviamo anche piatti pronti, semplici e genuini, che sono espressione autentica della tradizione della gastronomia del Ponente ligure come la Cima e le verdure ripiene, il Turtun e i ravioli di magro o con ripieno di carne.

Franco Paciello, il nuovo gestore dell’attività, mette a disposizione dei clienti la sua grande esperienza nel settore garantendo sempre prodotti di grande qualità con un giusto rapporto qualità/prezzo.

Il consumo della carne è oggi molto cambiato: se ne mangia di meno ma di maggiore qualità. Per questo è importante un’accurata selezione degli allevatori, che nel caso dei bovini sono i migliori a livello nazionale e per quanto riguarda i conigli sono di piccoli allevamenti della zona di Montegrazie nell’entroterra di Imperia. Ma non solo tagli classici da cucinare e consumare a casa, ma anche ghiottonerie come una gustosa e saporita carne battuta a coltello e con fiori eduli insieme alle rostelle, preparate fresche ogni settimana, con un procedimento accurato e una ricetta che alterna parti grasse e magre, in entrambi casi senza nervetti.

Altro piatto molto richiesto sono le verdure con un particolare e segretissimo ripieno che comprende un mix di carne, verdure e aromi freschi. Da segnalare una deliziosa “Cima” fatta seguendo la tradizione genovese che prevede un’equilibrata miscela di carne e verdure. Nel banco non mancano i tipici prodotti dell’entroterra come i Barbagiuai e il Turtun della valle Nervia prodotti dall’agriturismo U Cian di Isolabona, che fornisce anche una prelibata gamma di prodotti di pasta fresca e ripiena, fra cui spiccano degli straordinari ravioli con ripieno di coniglio.

Attenzione al territorio anche nella scelta delle aziende che forniscono altri prodotti come le olive e l’olio evo dell’azienda Novaro di Imperia, o i formaggi della Latte Alberti

Nel locale si presta anche molta attenzione alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro gli sprechi alimentari. Da qui la scelta di aderire all’applicazione Too Good To Go, il cui nome significa “troppo buono per essere buttato”. Ideata da una start-up danese, permette a chi la scarica di mettersi in contattato con attività commerciali che offrono prodotti invenduti a prezzi scontati.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti artistici e di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. saranno i veri protagonisti di questo viaggio che porterà i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”

La macelleria XX si trova a Sanremo in pieno centro, a pochissimi passi da piazza Colombo e dal Palafiori di Corso Garibaldi, in via XX Settembre 47. Recapito telefonico 327 243 0223. Dispone di una aggiornatissima pagina facebook dove si trovano le migliori offerte del giorno.

https://www.facebook.com/www.macelleriaviaxx.it/