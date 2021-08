Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 24 a domenica 29 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 24 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro, fino al 29 agosto (più info)

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, tutti i martedì dino al 7 settembre, prenotazione al 338 1375423 (più info)



17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: inaugurazione mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese. Introdurre il giornalista Diego David (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

IMPERIA



10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

VALLECROSIA

21.00. I Giullari di Corte: intrattenimento per i più piccoli sulla Pista di pattinaggio

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mobility (h 8.30, Chiosco della Musica) + Snorkeling (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio h 9) + Fit Boxe (h 9.30, Chiosco della Musica) + Barre Workout (h 18.30, Chiosco della Musica) + Lady Fitness (h 19.30, Chiosco della Musica)+ Baby Dance (h 20.45, rotonda di Sant'Ampelio). Scaricare la locandina informativa QUI

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + dalle 21,30, le acrobazie aeree circensi di Amaranta e Tamarindo. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Granelli di Sabbia’: Sand Art – storie disegnate con la sabbia trasmesse direttamente su uno schermo gigante, colonne sonore e immagini che emozioneranno grandi e piccini. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

20.30. Federica Chichi in concerto in Piazza Matteotti

SANTO SFEFANO AL MARE

21.45. Concerto degli ‘Stavolta mia Moglie mi Manda a Funk’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, ‘Singing Musical’: da Gershwin ai Queen. Parco di Villa Scarsella (15 euro, per info e biglietti 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO



21.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del ‘Casal Quartett’ con Fabrizio Bosso. Piazza dei Corallini (informazioni e prenotazioni QUI)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CAMPOROSSO

21.00. ‘Fabulando’: commedia teatrale al Palatenda in località Bigauda

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

DOCEDO



21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (7ª edizione), ‘Da Bach a Stankar’: concerto con Massimo Mercelli al flauto dolce, Nicoletta Sanzin, arpa. Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338 9107703



FRANCIA

ANTIBES



22.15. Festival piromelodico sul lungomare, tra Fort Carré e La Brague (più info)

CANNES



22.00. Festival dell'Arte Pirotecnica: fuochi d’artificio a tema ‘Tributo a Sean Conney’. Baia di Cannes (più info)



MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





MERCOLEDI’ 25 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro, fino al 29 agosto (più info)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, tutti i mercoledì sino all’8 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Per la rassegna ‘Affabulando’, lo scrittore Giuseppe Conte presenta ‘Dante in Love’ (Giunti editore). Colloquia con l’autore Marco Innocenti. Villa Nobel (info e prenotazioni QUI)



21.30. ‘Tra storia e fantasia: le grandi colonne sonore’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Valter Sivilotti. Vocalist: Clarissa Vichi (15 euro). Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)



18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Nicola Gratteri presenta ‘Ossigeno illegali’ (Mondadori). Dialoga con l'autore Nadia Schiavini, libraia. In collaborazione con Borgate dal vivo. Villa Faravelli (più info)

VENTIMIGLIA

17.45. Incontro-conferenza con il Rabbino presso la Comunità ebraica di Marsiglia Fabrizio Cipriani e presentazione del suo libro ‘Per l’uscita dei confinamenti’. Sede dell’Associazione Culturale Italia-Israele, via Sottoconvento 31, ingresso libero

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA

9.15-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mamma Fit (Chiosco della Musica, h 9.15) + Acqua Gym (itinerante negli stabilimenti, h 10.30) + Shaolin Kung Fu (Chiosco della Musica, h 18) + Martial Theatre (Chiosco della Musica, h 19) + Macumba Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

16.30. Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia, accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Cappuccetto Rock’: spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Macbeth, una storia da raccontare’: progetto teatrale inedito che attinge alla tradizione e alle tecniche del teatro popolare e fa della narrazione il suo motore drammaturgico. Anfiteatro del Castello



RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: giochi gonfiabili per bambini in Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

21.00. ‘Extra Omnes’: passeggiata nel centro storico con visita guidata ai monumenti e ai luoghi storici più importanti della città a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina (2,50 a persona). Ritrovo presso il Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Karaoke all’Anfiteatro (tutti i mercoledì sino al 25 agosto)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CIPRESSA

9.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita ad Aregai con la guida Barbara Campanini, info 346 7944194

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)



DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

21.00. Per ‘Dolceacqua incontra’, Laura Trimarchi presenta il suo libro ‘Di Versi si nasce’. Dialoga con l’autrice Luisella Berrino, voce storica di Radio Montacarlo. Giardino della Sala Polivalente, entrata parcheggio San Filippo, ingresso libero (più info)



PIGNA

18.00. ‘Aperitivo con lo Scrittore’: incontro con la scrittrice Raffaella Fenoglio che presenta il suo libro ‘Il taccuino della parole perdute’. Conduce il giornalista Claudio Porchia. Al termine aperitivo con degustazione di prodotti tipici delle aziende del territorio. Evento promosso dallo chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini. Piazza Castello



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





GIOVEDI’ 26 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro, fino al 29 agosto (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.00. Evento di apertura del Festival ‘Scambi’ organizzato da 15 ragazzi under 25 con l’obiettivo di ritrovare il valore della comunicazione e dell’incontro. Intervengono il presidente di Pigna Mon Amour Alessandro Mammone e il presidente dell’A.P.S. Oltre Tommaso Marmo. Piazza Santa Brigida, fino al 29 agosto (il programma a questo link)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, proiezione del film ‘Sbatti il mostro in prima pagina’. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

21.30. ‘Dentro una bolla’: spettacolo per i più piccoli del Teatro dei Mille Colori. Villa Nobel (prenotazioni QUI)

21.30. ‘Tra storia e fantasia: le grandi colonne sonore’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Valter Sivilotti. Vocalist: Clarissa Vichi (15 euro). Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, incontro con Francesca Sensini e con il suo ‘La lingua degli dei’ (Il nuovo Melangolo).. Evento a cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio (prenotazione 0183 680951)

VENTIMIGLIA

10.00. Per la festa patronale di San Secondo, cerimonia di consegna San Segundin D’Argentu 2021 (30ª edizione) agli Angeli del Fango. Cattedrale nei centro storico

11.00 & 18.00. Festa di San Secondo 2021: Messa pontificale in onore di San Secondo presieduta da Vescovo diocesano Antonio Suetta (h 11) + dalle 18, Vespri solenni e Solenne Processione. Chiesa Cattedrale

18.00. Festa di San Secondo: canti e musiche tratti dal repertorio tipico ventimigliese con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia

VALLECROSIA

21.00. (ANNULLATO) Concerto della Band Amaro Vent1, tributo ai Negroamaro. Pista di pattinaggio

BORDIGHERA

8.45-18.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI

16.30-22.00. ‘Bordighera Book Festival’ (8a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 29 agosto (il programma QUI, la brochure QUI)

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Presentazione del volume di Vladimiro Zullo ‘I Trilli il cuore di Genova’. Giardini del Palazzo del Parco

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare (tutti i giovedì sino al 1 settembre)

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film d’animazione ‘Cicogne in missione’. Piazza Farini a Taggia

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2021’, presentazione libro ‘Il cannocchiale del tenente Dumont’ di Marino Magliani con la partecipazione dell’attore Gioacchino Logico. Incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.45. Fisamore: viaggio con la fisarmonica dai tanghi di Piazzolla fino alla musica pop moderna con Cor De mar. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.30. ‘Giochiamo con la storia!’: laboratorio ludico-didattico dove i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa (tutti i giovedì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621



17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO

18.30. Per i ‘Giovedì Musicali’, aperitivi e musica ai Bagni Tosco e Restano, ai Bagni l’Angolo e alla Spiaggia Marina de Re con animazione a cura di Radio Grock con Riccardo Ghigliazza e Dj Tex (tutti i giovedì sino al 26 agosto)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CIPRESSA



18.00. ‘Birre Vive sotto la Torre’ (5ª Festa della Birra Artigianale): birrifici artigianali + degustazioni guidate + concerti con musica live + cucina tipica locale. Piazza Martini, fino al 29 agosto (info)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

15.00. ‘Giochi ed Intrattenimento per bambini’. Ritrovo al Campo Sportivo (tutti i giovedì di agosto), info 379 1960253

FRANCIA

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

20.30. Concerto dell'arpista francese Sylvain Blassel dell’Orchestre filarmoniche di Berlino e di Vienna. Eglise St-Paul's Church

MANDELIEU-LA NAPOULE

21.00. ‘Les Nuits de Robinson’, ‘Soul Beats’ : concerto della ìLegendary band - US Sixties Black Music’. Théâtre Robinson, avenue de la mer 1240 (più info)





VENERDI’ 27 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro, fino al 29 agosto (più info)

10.00-24.00. ‘Scambi’: festival organizzato da 15 ragazzi under 25 con l’obiettivo di ritrovare il valore della comunicazione e dell’incontro. Intervengono il presidente di Pigna Mon Amour Alessandro Mammone e il presidente dell’A.P.S. Oltre Tommaso Marmo. Piazza Santa Brigida, fino al 29 agosto (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Um a zero trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.30. Evento collaterale alla rassegna Zazzarazzaz 2021: presentazione del libro L’astro di Pippo Barzizza (Carocci editore) di Freddy Colt e Roberto Berlini. Intervengono: Paolo Piccardo, Silvana Ormea, Andrea Parente, Orchestra Swing Kids. Special guest Franco Fasano (voce). Floriseum di Villa Ormond

21.00. Per la rassegna ‘Chiacchiere in Mostra’ nell’ambito dell’esposizione #turismoasanremo, ‘Moda e turismo a Sanremo: dalla Belle Epoque alla nascita del Made in Italy’ con Barbara Borsotto dell’Atelier Daphnè - Museo della moda di Sanremo, prestatore degli abiti in mostra. Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7, ingresso libero sino a esaurimento posti (possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, il Fool Arcana in concerto. Piazza Borea d’Olmo (info e prenotazioni QUI)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

21.00-22.30. ‘Venerdì sera al Museo!’: serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie dal titolo ‘Scopriamo l’Argilla’ (3 euro a persona). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

VALLECROSIA



18.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Solettone sud, fino al 29 agosto

BORDIGHERA

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Bordighera Book Festival’ (8a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 29 agosto (il programma QUI, la brochure QUI)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto di musica leggera a cura di ‘Oasi’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.30. Circus Show con Fortunello, Marbella e Ginger-Ale: numeri circensi, esibizioni su tessuti e cerchio aereo, giocoleria ed equilibrismo con un finale a sorpresa. Piazza Cavour

RIVA LIGURE

21.15. Carro della Musica con ‘Sleepin’DOGs’ (musica Rock Blues). Via Martiri della Libertà

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

21.30. Per l’ultimo appuntamento 2021 dell’Estate Musicale Dianese Festival, ‘Il Paese dei Campanelli’: spettacolo in due atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato a cura della Compagnia d’Operetta di Teatro e Musica Novecento. Parco di Villa Scarsella (per info e biglietti 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



CERVO

21.30. Per l’ultimo appuntamento 2021 del 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Cesare Chiacchiaretta con il Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Piazza dei Corallini (informazioni e prenotazioni QUI)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO



21.00. Concerto di Giovanni Sardo insieme alla Camerata Musicale Ligure. Giardin du Prevostu

BORGOMARO



21.00. Per il ‘FestivalDelMaro 2021’, ‘Notte di stelle... note di Cinema’: concerto degli ‘ArchInsoliti’ - Quartetto d’Archi. Area Manifestazioni della frazione di Conio, prenotazioni 335 6895273

CIPRESSA

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530



18.00. ‘Birre Vive sotto la Torre’ (5ª Festa della Birra Artigianale): birrifici artigianali + degustazioni guidate + concerti con musica live + cucina tipica locale. Piazza Martini, fino al 29 agosto (info)



DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)

PIEVE DI TECO

19.00. Expo Valle Arroscia: tre giorni con Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica e animazione per famiglie. Piazze e vie del Paese, fino al 29 agosto (i dettagli a questo link)

SAN BIAGIO DELLA CIMA

21.00. Per gli ‘Itinerari di letteratura d’estate 2021’ a cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione della trilogia di Francesco Biamonti: L’angelo di Avrigue, Vento largo, Attesa sul mare’ (Einaudi). Simona Morando dialoga con Carlo Boccadoro, compositore, musicologo e curatore dell’introduzione al volume. Centro polivalente ‘Le Rose’

SEBORGA

21.00. ‘Mirabilia 2: natura e ambiente della Riviera Ligure e della Costa Azzurra’: serata Visionarium con uno sguardo a tre dimensioni sul mondo e sul nostro entroterra da riscoprire. Auditorium Piazza Martiri



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: concerto della ‘The Shoeshiners Band’ (Swing dansant). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

16.00-23.00. Art3: salone internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia e ceramica (2ª edizione). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5, fino al 29 agosto (più info)



SABATO 28 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)



10.00. Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro, fino al 29 agosto (più info)

10.00-24.00. ‘Scambi’: festival organizzato da 15 ragazzi under 25 con l’obiettivo di ritrovare il valore della comunicazione e dell’incontro. Intervengono il presidente di Pigna Mon Amour Alessandro Mammone e il presidente dell’A.P.S. Oltre Tommaso Marmo. Piazza Santa Brigida, fino al 29 agosto (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l'autore’, presentazione del libro ‘Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina’. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, ingresso libero (prenotazioni QUI)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con Massimo Spinetti. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



20.00. ‘Veglia d’artista: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punto d’interesse: Villa Romana, la nuova cittadina del ‘900, i calanchi, il borgo di artisti e la ricostruzione post terremoto, la Madonna dell'Arma e le Torri anti Barbaresche (15 eu-ro). Partenza e arrivo ai Torchi di Bussana (info)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Tony Esposito in concerto. Piazza Borea d’Olmo (info e prenotazioni QUI)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

14.30. ‘I laghi di Palanfrè’: escursione di due giorni con pernottamento in rifugio accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (20 euro accompagnamento, 60 euro per cena, pernottamento e prima colazione). Ritrovo al parcheggio dello svincolo autostradale di Imperia est, info 346 7944194

16.30-19.30. Apertura di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Concerto dei ‘Flautonauti’ presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio a Costa d'Oneglia (prenotazione al 370 1025069)

VALLECROSIA



18.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Solettone sud, fino al 29 agosto

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Bordighera Book Festival’ (8a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 29 agosto (il programma QUI, la brochure QUI)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Concerto dei Nuovi Solidi: omaggio alle più belle canzoni di Lucio Battisti. Memorial Fabio Paronuzzi a favore di ENEA, associazione che sostiene la ricerca sul Neuroblastoma. Giardini Lowe, info 335 7030065

TAGGIA ARMA

21.30. Juke Box Band: il meglio degli anni ’80 in una serata piena di musica e spettacolo. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Karateggiando sotto le Stelle. Evento sportivo a cura dell’Associazione Fudoshin Liguria. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

19.00. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a San Lorenzo by night con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

DIANO MARINA

10.00. Sull'Onda di Fine Agosto 2021: 10ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle ore 18, serata a tema ‘Le stelle della musica’. Vie del Centro cittadino, anche domani

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.30. Pittura in Plein Air in paese

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, conferenza-concerto di Riccardo Sasso ‘Chiedi chi erano i Beatles?’. Interventi del flautista Simone De Franceschi. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero, non necessaria prenotazione



CASTEL VITTORIO

20.00. Cena con le Stelle – In rotta verso la galassia di Andromeda’: evento a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo (cena dalle ore 20, osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘il Rifugio’ a Colle Langan (prenotazioni a questo link)

CIPRESSA



18.00. ‘Birre Vive sotto la Torre’ (5ª Festa della Birra Artigianale): birrifici artigianali + degustazioni guidate + concerti con musica live + cucina tipica locale. Piazza Martini (info)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)

LUCINASCO



21.00. Per ‘I Concerti sul Lago’, ‘Virtuosismi Romantici’: musiche del periodo romantico con il Trio Les Roniantiques formato da: Patrizia Marchese (Clarinetto), Adriano Meggetto (Flauto), Tiziana Zunino (Pianoforte). Parrocchiale dei SS. Stefano e Antonino (più info)

PIEVE DI TECO

12.00. Expo Valle Arroscia: tre giorni con Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica e animazione per famiglie. Piazze e vie del Paese, fino al 29 agosto (i dettagli a questo link)



TRIORA



10.00. Laboratorio di Boscoterapia sull’Ortica con Antonio D'Andrea e Karin

16.00. Laboratorio e utilizzo delle erbe sull'Ortica con Antonio D'Andrea e Karin

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-20.00. Art3: salone internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia e ceramica (2ª edizione). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5, fino al 29 agosto (più info)



DOMENICA 29 AGOSTO

SANREMO

10.00. Ultimo giorno del Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro (più info)

10.00-24.00. ‘Scambi’: ultimo giorno del festival organizzato da 15 ragazzi under 25 con l’obiettivo di ritrovare il valore della comunicazione e dell’incontro. Intervengono il presidente di Pigna Mon Amour Alessandro Mammone e il presidente dell’A.P.S. Oltre Tommaso Marmo. Piazza Santa Brigida (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: ultimo giorno della mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Um a zero trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Festival Mare Special Edition. Roof Garden del Casinò Municipale

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Karima in concerto. Piazza Borea d’Olmo (info e prenotazioni QUI)



IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)



17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Ultimo giorno della Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli



21.00. Per il ciclo ‘A San Pietro la notte rischiara’, conversazione con l’Arch. Giulia Ricca su ‘L'Oratorio di San Pietro, contenitore di quattro secoli di culti e liturgie’. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio

VENTIMIGLIA

12.00. Festa di San Secondo: concerto in forma statica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia alla Chiesa di San Secondo

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive con visite guidate a lume di candela (tutte le domeniche di agosto). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

VALLECROSIA



18.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Solettone sud

BORDIGHERA



8.30-20.00. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno dell’8a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma QUI, la brochure QUI)

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

18.00-20.00. Bagni di Gong con campane tibetane e altri strumenti ancestrali a cura di Ernest Lee e Monica Collavini (a pagamento). Giardini Winter in località Arziglia, prenotazione obbligatoria al 338 1112424

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

9.00. Il mercato della Riviera dei Fiori in Piazza Nassirya

TAGGIA ARMA



8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film ‘Jumanji The Next Level’. Bagni comunali

RIVA LIGURE

21.15. Per Cinema all’aperto, proiezione film d’animazione ‘Coco’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato Per le vie del borgo

DIANO MARINA

10.00. Sull'Onda di Fine Agosto 2021: 10ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del Centro cittadino

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino Biologico ed Antiquariato. Piazza Garibaldi e Piazza Padre Giovanni Mauro (ogni ultima domenica del mese)

16.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228



10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

16.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

21.00. Per ‘Dolceacqua incontra’, Enzo Barnabà presenta il suo libro ‘Il sogno Babilonese’. Giardino della Sala Polivalente, entrata parcheggio San Filippo, ingresso libero (più info)



LUCINASCO



21.00. Per ‘I Concerti sul Lago’, ‘Armonie sul lago’: saggio dei bambini e ragazzi dell’Associazione Nardini. Chiesa parrocchiale SS. Stefano e Antonino (più info)

MOLINI DI TRIORA



11.00-12.30. Inaugurazione Mostra fotografica di Mario Dutto ‘Il Mondo del lavoro, il lavoro nel Mondo’. Digital Art in foto: Antonio Semiglia, Elisabetta Perrone, Marco Zurla. Casa Balestra, info 334 9324232

14.30-17.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232



17.30. Presentazione libro ‘Rivierando nella Riviera dei fiori del Ponente Ligure’. Gli autori Ersilia Ferrante, Marco Macchi e Daniela Manili dialogano con Daniela Cassini, Daniela Lantrua e Giacomo Lantrua. Sala Consigliare del Comune

MONTALTO

20.00. ‘Sentimenti e Incantesimi’: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punto d’interesse: la Pieve di San Giorgio, la Loggia degli Sposi, ‘U portà’, ‘U Puntin’, l'Oratorio di San Vincenzo, Piazza Parrocchiale. Interventi teatrali di Giorgia Bru-sco (20 euro). Partenza e arrivo da Piazza San Giorgio (info)

PIEVE DI TECO

12.00. Expo Valle Arroscia: ultimo di tre giorni con Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica e animazione per famiglie. Piazze e vie del Paese (i dettagli a questo link)

REZZO

15.00. Visita guidata al Castello Clavesana

TRIORA

10.00. Boscoterapia: laboratorio sulla Menta con Antonio D'Andrea e Karin

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

16.00. ‘La Menta’: laboratorio e utilizzo delle erbe con Antonio d'Andrea e Karin



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-19.00. Art3: salone internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia e ceramica (ultimo giorno della 2ª edizione). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

