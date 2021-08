Due campioni italiani di Paraciclismo in allenamento sulla pista ciclabile e sulle strade della 'Sanremo' (Foto)

In questi giorni estivi tra i numerosi visitatori che hanno percorso ed apprezzato la pista ciclabile di Sanremo sono da annoverare due campioni italiani di Paraciclismo.

Con le loro magliette, i cui colori inconfondibili portano alla memoria di tutti, fatica, sudore e successo nel mondo del ciclismo, hanno macinato chilometri lungo la pista ciclabile e percorso tratti caratteristici della Milano-Sanremo tra cui il Poggio.

A pochi giorni dall'inizio a Tokio delle Paraolimpiadi, Fotosport.eu ha incontrato Fabrizio Topatigh maglia rosa categoria MC2 nel 2016, tricolore Ciclocross e Campione Italiano in carica su pista e Fabio Radrizzani, per due volte consecutive nella categoria MC2, 2019 e 2021 Campione Italiano su strada.

Un incontro non del tutto casuale, Fabio vive nella provincia di Imperia e quindi la pista ciclabile e le strade del nostro entroterra sono la sua palestra dove si è preparato per giungere ai suoi recenti successi.

Fabrizio invece giunge dal Piemonte ed ha un vero e proprio amore per il nostro territorio e le sue bellezze. La sua permanenza di questi giorni, oltre ad essere occasione per rivedere panorami visti nell'ultimo periodo solo in fotografia, è anche quello di preparazione per gli assoluti su Pista presso il Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), che si svolgeranno sabato 4 settembre, gare in cui sarà attributo il tricolore di paraciclismo su pista 2021.

Due grandi campioni le cui vittorie ed i loro successi non vogliono essere fini a se stesse, ma vogliono essere cassa di risonanza ed avere una importante valenza sociale.

In un momento di pausa Fabrizio Topatigh ci racconta: "Ogni volta che ci cimentiamo nel nostro sport siamo un po’ come cartoline viaggianti, come loro portiamo un messaggio a chi, come noi, ha subito traumi o gravi incidenti che hanno minato il corpo e la mente – Noi non ci siamo arresi, no! – Pratichiamo sport anche se, come nel nostro caso, Fabio Radrizzani ed io, pedaliamo spingendo su un solo pedale, alcuni di noi pedalano al buio, sono gli atleti non vedenti che pedalano in coppia su un tandem o rullano a suon di braccia sulle pedivelle (come le handbike) – Noi siamo quelli che si sono rialzati e rimessi in gioco: vorremmo essere di esempio per chiunque abbia una disabilità contro la quale combattere, perché lo sport è un grande veicolo di riscatto".

