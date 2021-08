La Juniores Nazionale della Sanremese Calcio inizia oggi la seconda settimana di preparazione in vista della stagione 2021/2022.

Dopo la nomina di Maurizio Tirone come allenatore, la società biancazzurra comunica che il ruolo di vice sarà affidato a Daniele Lucia, laureato in Scienze Motorie ed ex istruttore della Scuola Calcio Juventus.

Lo staff dirigenziale sarà, invece, composto dagli storici Maurizio Bolla, Franco Cicognini e Riccardo Gracci.