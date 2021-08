Ha fatto tappa a Imperia "Metti in moto il dono": oltre 100 centauri tra Piemonte e Liguria per la Fidas

Più di cento centauri hanno attraversato, nella giornata di ieri, il Piemonte e sono giunti ad Imperia mettendo così “in moto il dono”. L’iniziativa si inserisce all’interno di un calendario estivo di eventi promossi in tutta la Penisola da FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, con l’intento di sensibilizzare al dono di sangue ed emocomponenti.

I riders del Monregalese sono partiti da Ceva, nella mattina del 22 agosto e hanno attraversato l’Alta Val Tanaro, Garessio ed Ormea, giungendo a Nava. Qui l’incontro tra i riders piemontesi e i motociclisti liguri, accompagnati da una delegazione di motociclisti e donatori della Polizia di Stato.



Il camper targato FIDAS Imperia ha guidato i centauri lungo i tornanti dell’Appennino ligure fino all’ingresso ad Imperia. Il molo di Oneglia ha rappresentato il punto di arrivo del percorso. Qui, ad attendere i partecipanti al moto-tour, il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, donatore anche lui, il quale ha elogiato il passaggio del tour nella propria Città. Insieme al Sindaco presenti anche il Presidente di FIDAS Imperia Claudio Petrucci e il Presidente Nazionale FIDAS, Giovanni Musso. Lungo tutti i km percorsi, in tanti hanno potuto cogliere l’invito riportato sui gilets dei motociclisti: “Metti in moto il dono”!

Il Presidente di FIDAS Imperia, Claudio Petrucci, ha commentato l’iniziativa: "Siamo stati contenti di questa iniziativa che ha coinvolto un centinaio di motociclisti, con anche la scorta della Polizia di Stato. Mettiamoci in moto e cerchiamo di donare è già un piccolo motto in sé. Ringraziamo anche il Sindaco per la Sua presenza".

Il moto tour proseguirà nelle prossime settimane attraversando Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana per giungere, dopo la prima metà di settembre, in Valle d’Aosta, mentre ha già attraversato, nei primi giorni di agosto, l’Alto Molise. "L’iniziativa 'Metti in moto il dono' – ha spiegato Giovanni Musso, Presidente nazionale FIDAS - è un modo per sensibilizzare la popolazione alla donazione del sangue, in un periodo, quello estivo, caratterizzato da forti contrazioni nella raccolta di sangue e plasma. L’iniziativa, grazie all’impegno dei tanti volontari di FIDAS Monregalese e di FIDAS Imperia, ha avuto un grande successo di partecipanti i quali, sfilando per le vie delle città toccate lungo il percorso, hanno potuto testimoniare l’importanza che è racchiusa nel semplice gesto della donazione di sangue ed emocomponenti".

"Per prenotare il proprio appuntamento con il dono o ricevere ulteriori informazioni riguardo i passi da compiere per diventare donatori è possibile rivolgersi alle sedi di FIDAS Imperia: Sede di Imperia: Via Abbo Don 12, tel: 0183 296395; Sede di Sanremo: Via Manzoni 24, tel: 0184 576385, e-mail: fidas.sanremo@gmail.com; Sede di Ventimiglia: Via Brigate Partigiane 2D, tel: 0184235279, e-mail: fidasventimiglia@gmail.com" - ricordano da Fidas.