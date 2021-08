Taggia: nuova scuola nel viale delle Palme, Manni "Cancellerà metà parco giochi, come migliora la qualità della vita?"

"La realizzazione della nuova scuola elementare cancellerà circa la metà dell’attuale parco giochi, uno spazio, vale la pena ricordarlo, ottenuto come contropartita dalla realizzazione di edilizia privata, per 'migliorare la qualità della vita' di quell’ambito e non solo”.



È questa l'analisi del consigliere comunale di Taggia, Mario Manni a poche ore da un consiglio comunale importante dove passerà la variante per la futura costruzione della nuova scuola nel viale delle Palme di Arma di Taggia. Il progetto della nuova scuola è nato per rimpiazzare la ex scuola Papa Giovanni, chiusa nel 2009 per problemi strutturali e demolita nel 2017. Oggi al suo posto trova spazio un parcheggio.

“Questa sera in consiglio comunale verrà presentata e votata dalla maggioranza, una variante urbanistica “pesante”, una di quelle varianti che sono destinate a stravolgere l’assetto urbanistico del territorio. - spiega l’esponente del gruppo Il Passo Giusto - Non potrò esserci per poter lasciare una testimonianza verbalizzata, sono fuori comune e così affido alle parole scritte il mio pensiero. Sto parlando della pratica che darà il via alla costruzione della nuova scuola elementare di Arma, nel viale Delle Palme. Ma perché questa variante sarà così pesante? perchè la realizzazione della nuova scuola elementare cancellerà circa la metà dell’attuale parco giochi, uno spazio, vale la pena ricordarlo, ottenuto come contropartita dalla realizzazione di edilizia privata, per “migliorare la qualità della vita” di quell’ambito e non solo”.



“Ora proviamo a chiudere gli occhi e ci provino soprattutto le mamme dei piccoli utenti del parco e dopo aver visualizzato un enorme parallelepipedo di cemento che si mangia, come dicevo prima, circa metà parco chiediamoci se ciò aumenta la qualità della vita della nostra città e se veramente non esistano alternative che portino alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico senza compromissione del parco giochi. - aggiunge il rappresentante di opposizione - Se poi guardiamo con attenzione tutto il progetto di riqualificazione del viale noteremo che è ancora prevista l’eliminazione del parcheggio di via Caboto, per far posto ad un anfiteatro, (ma che senso ha un anfiteatro al posto del parcheggio? Perché è ancora lì presente nel progetto?) che rende di fatto nullo, in termini numerici, l’aumento di posti auto ottenuto con il nuovo parcheggio della buca. Invece nell’ aiuola a nord del palazzo ex Suma è prevista la realizzazione di un, parole testuali, “nuovo polo di interesse a servizio della città” che anche se si tradurrà nel posizionamento di qualche giochino di certo non compenserà il danno arrecato al parco giochi esistente”.



“La mia visione e quella del mio gruppo è radicalmente diversa: riconoscendo la bontà della scelta di lasciare una funzione forte nell’area del viale, per evitare un impoverimento della zona avremmo visto molto bene una riqualificazione che prevedesse la trasformazione dell’attuale edificio scolastico in struttura ricettiva, come un ostello per giovani che sarebbe potuto essere gestito dall’istituto alberghiero, così da assolvere ad uno scopo squisitamente turistico e ad uno scopo prettamente didattico, mentre un nuovo edificio scolastico per elementari e medie, avrebbe trovato posto nel complesso delle ex caserme Revelli, dove dovrebbe essere realizzato un complesso scolastico-sportivo al servizio della comunità, che ospiti tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Arma e Levà, perché in un’area di 60.000 metri quadrati ci sarebbe tutto lo spazio necessario per realizzare qualcosa che rivoluzionerebbe positivamente l’assetto della nostra città” - afferma Manni.



"A tal proposito qualche anno fa fu avviato un dialogo con la provincia per parlare della possibile realizzazione di un nuovo polo alberghiero nelle ex caserme Revelli e ci rende felici sapere che quell’idea non è stata abbandonata e che dovrebbe essere imminente la presentazione di un elaborato progettuale. - aggiunge - Teniamo conto che spostando le scuole elementari e medie nelle ex caserme Revelli si sarebbe risolto anche l’annoso problema della viabilità che si crea ogni mattina, durante il periodo scolastico, nella parte terminale di via Colombo fino al suo innesto sulla via Aurelia”.



“Certamente un’ idea ambiziosa che avrebbe richiesto uno sforzo concettuale notevolmente più impegnativo di quello compiuto da questa amministrazione ma che, di contro, avrebbe portato ad un ritorno urbanistico ed economico quantitativamente e qualitativamente migliore e avrebbe preservato uno dei parchi gioco più belli della provincia. Peccato che non sia stata colta un’opportunità irripetibile e che un tema così delicato non abbia dato spazio ad un confronto aperto ma arrivi all’approvazione del consiglio comunale così, alla chetichella, in un pomeriggio di mezza estate” - conclude l'esponente de Il Passo Giusto.