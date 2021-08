Due scuole nuove a Taggia: il sindaco Conio "Dall'opposizione alimentano paure infondate"

"Lo dico con chiarezza, non si alimentino voci infondate, i nostri bimbi avranno sempre a disposizione un parco giochi riqualificato che sarà un fiore all’occhiello della nostra comunità”.



Così Mario Conio, sindaco di Taggia replica al consigliere comunale di minoranza, Mario Manni che stamani dalle pagine del nostro giornale aveva manifestato preoccupazione per la costruzione di una nuova scuola che dovrà sorgere nel viale delle Palme in centro ad Arma di Taggia. Argomento che sarà trattato tra poche ore, come punto all'ordine del giorno del consiglio comunale. Questa mattina a margine della presentazione degli interventi che prevedono anche la costruzione di una nuova scuola che ospiterà l'Istituto Alberghiero alle ex Caserme Revelli, il sindaco Mario Conio ha replicato seccamente all'opposizione: "Se ne facciano un ragione, la situazione è chiara: c'è chi ha demolito scuole, c'è chi ha fatto promesse poi mai realizzate, e c'è chi le scuole le realizza per davvero, chi le caserme Revelli le sviluppa in piena aderenza al proprio programma elettorale".

"Oggi è una giornata storica per il nostro Comune, è stato infatti confermato il finanziamento ministeriale per la costruzione del nuovo istituto alberghiero nelle Ex Caserme Revelli. Dopo decenni di promesse, di progetti mai realizzati, finalmente l'area delle Ex Caserme trova una sua vocazione e nuova finalità. - rimarca Mario Conio - Insieme alla Provincia abbiamo fatto un importante lavoro che ha portato a questo grande risultato. Un nuovo Istituto Alberghiero collocato in un contesto che permetterà di avere ampi spazi verdi e attrezzature sportive a disposizione dei nostri ragazzi. Il campus scolastico, destinato alle scuole secondarie, dopo anni di vuote promesse, trova finalmente compimento".