Ventimiglia: 10 imbarcazioni e 50 partecipanti per la Giornata del Bambino, per la prima volta a Cala del Forte

Ieri, a Ventimiglia, si è svolta la VI^ Edizione della “Giornata del Bambino” organizzata dal Circolo Nautico Intemelio. Numerosi i partecipanti, circa una 50 di bambini e 10 imbarcazioni hanno fatto da cornice ad una riuscitissima edizione conclusasi con l’ingresso per la prima volta al nuovissimo Porto di Cala del Forte.

"Un sentitissimo ringraziamento alle Associazioni nautiche di Ventimiglia che ci hanno coadiuvato mettendo a disposizione i propri gozzi ma sopratutto al Vice Direttore del Porto Giuseppe Sanfelice per la splendida cornice che ha voluto mettere a disposizione dei nostri piccoli ospiti, veri protagonisti della giornata. - afferma Cristiano Vilardo presidente del circolo nautico".



"Inoltre il mio personalissimo plauso va a tutti i nostri soci che, con il solito impegno, fanno si che il Circolo Nautico Intemelio venga unanimemente riconosciuto per l’impegno nel sociale e per la divulgazione e la promozione del nostro splendido territorio marino. Desidero inoltre ringraziare la vedetta V2066 della Guardia di Finanza che ci ha accompagnati lungo la navigazione e si è fatta ammirare dai piccoli partecipanti per la magnifica livrea e per le evoluzioni in mare che il personale dell’unità navale ci ha voluto omaggiare" - conclude Vilardo.