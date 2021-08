Una 'vita da mediano' ma anche di vacanze a Sanremo: oggi Gabriele Oriali premiato in Comune (Foto e Video)

Campione del Mondo in campo nell’82, una vita (da mediano) all’Inter con scudetti e coppe da calciatore e da dirigente e ora anche campione d’Europa con la stessa qualifica. Un campione vero, di quelli che oggi mancano al calcio moderno, sia in campo che fuori. Gabriele Oriali è in vacanza a Sanremo come fa molto spesso.

Oggi il Sindaco Biancheri e l’Assessore Faraldi lo hanno voluto premiare, un modo per fargli capire che Sanremo è anche casa sua: “Non è la prima volta che vengono in vacanza a Sanremo. Lo facciamo da molti anni perché ci siamo sempre trovati molto bene, per la qualità della vita e per l’ospitalità. La frequento da molto tempo, addirittura a fine anni ’60 disputando il torneo della Carlin’s Boys. Oltretutto ora veniamo con figli e nipoti e anche loro si trovano benissimo. Verremo sicuramente per vivere un po’ di tempo libero”.

Passando al fatto sportivo, Oriali è campione del Mondo in campo nell’82 ed Europeo da dirigente. Cosa cambia in queste due vittorie? “Intanto è comunque una doppia grande soddisfazione, che ogni calciatore vorrebbe provare. Io ho avuto questa fortuna ed è chiaro che sono due emozioni diverse, una in campo di tanti anni fa e quella più recente, in una avventura incredibile ed eccezionale, grazie al lavoro di Mancini che ha creato un grande spirito di gruppo. Una gioia immensa per tutto il movimento sportivo, confermato alle Olimpiadi, sperando che possa servire al nostro paese per riprendere una vita normale”.

Gabriele Oriali ha vinto tanto con l’Inter, il Mondiale dell’82, poi il triplete e l’ultimo scudetto con i nerazzurri e l’Europeo. Adesso c’è il Mondiale 2022? “Visto quanto successo quest’anno c’è grande fiducia. Ci prepareremo al meglio, sperando di fare il massimo possibile senza promesse ma togliendoci qualche bella soddisfazione”.

E magari consigliando a Mister Mancini qualche vacanza a Sanremo: “Lui c’è già stato sicuramente e, compatibilmente con i suoi impegni sicuramente glielo dirò”. Oriali è stato anche omaggiato di una maglietta e un gagliardetto dalla Sanremese Calcio.