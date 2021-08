Taggia: dal consiglio comunale l'ok per la realizzazione della nuova scuola nel viale delle Palme

Con l'approvazione del consiglio comunale, Taggia avrà la nuova scuola primaria nel viale delle Palme. È un giorno importante per questa cittadina che oggi 'salva' l'Istituto Alberghiero grazie al finanziamento ottenuto da Provincia e mette in cantiere il secondo step di interventi nel viale di Arma di Taggia con la votazione della variante urbanistica discussa nell'assise cittadina.

Il sindaco Mario Conio ha fatto un rapido excursus, dalla demolizione dell'ex scuola Papa Giovanni (approvata dalla passata amministrazione Genduso, per le oggettive criticità statiche riscontrate sull'edificio ndr), alla necessità di spostare quei bambini all'interno delle scuole secondarie di primo grado Pastonchi nel viale delle palme, dove sono tuttora.

"La demolizione ha messo sotto stress il sistema scolastico. Ci sono stati oggettivi sacrifici per i nostri ragazzi. Si sono persi spazi comuni propedeutici alla formazione dei nostri bimbi per dare spazio a delle aule. - ha sottolineato Conio - Sin da subito abbiamo ritenuto fondamentale dotare il centro di Arma di un edificio scolastico destinato alla scuola primaria. Tramite accensione di un mutuo e un bando siamo riusciti ad avere risorse sufficienti".

La nuova scuola nel viale costerà 3.1 milioni di euro, sarà su 2 piani per circa 700 mq e si inserisce nel progetto di riqualifica graduale di questo spazio, iniziato con il parcheggio della buca delle palme. "Si tratta del secondo passaggio - ha ricordato il sindaco - Questa scelta comporta vantaggi e qualche difficoltà, è innegabile. A fronte di spazi sufficienti per circa 250 bambini per 10 aule, si andrà così ad assorbire in maniera complessiva lo stato della scuola primaria e in prospettiva anche i bisogni futuri. C'è stato uno studio sui trend di iscrizioni".



Un fabbricato quello nel viale delle Palme definito 'contenuto' dal primo cittadino e che inciderà per circa il 40% della superficie dell'attuale parco giochi. Il sindaco nel corso del consiglio comunale ha assicurato la riqualificazione del parco sarà prioritaria, anche rispetto alla nuova scuola, annunciando così un nuovo intervento. Il futuro dell'area verde per i bambini era stata al centro dell'intervento del consigliere comunale di minoranza de Il Passo Giusto, Mario Manni pubblicato in anteprima questa mattina LINK.

Dall'opposizione il capogruppo Roberto Orengo ha ribadito più volte un concetto. "Non siamo contrari alla nuova scuola ma alla collocazione nel viale". Infatti l'idea della minoranza, anticipata questa mattina da Manni, era di spostare scuola primaria e secondaria di primo grado nelle ex Caserme Revelli, lasciando l'edificio del viale all'Istituto Alberghiero.

Orengo ha anche ricordato: "Brutto leggere c'è chi ha demolito scuole (Riferendosi alla risposta del sindaco Conio a Mario Manni ndr). Come se chi c'era prima avesse questa finalità. Quando dice, c'è chi le fa, la scuola la fate perchè c'è un finanziamento regionale altrimenti il comune di Taggia non ce l'avrebbe fatta. La scelta delle caserme sarebbe stata migliore, per renderle davvero pubbliche con servizi. Se è vero che bisogna essere contenti anche per l'istituto Alberghiero nelle caserme. Allora abbracciamo idea che quella zona debba avere finalità scolastica e quindi andare ad abbattere qualche muro, in particolare quello che divide la Piscina dalle Caserme. La città si espande. C'è sempre una proiezione del tuo bisogno di oggi quando bisognerebbe proiettarlo a 50 anni. Andare a urbanizzare una zona dove contrariamente sarebbe stato bene togliere invece che aggiungere e aggiungere alle caserme per l'importanza che potrebbero assumere".

"Penso che sulla scuola si poteva spingere un po' di più. - ha aggiunto Luca Napoli de Il Passo Giusto - Nel nostro progetto urbanistico di città doveva essere il collegamento tra Arma e leva che ora sono un unico corpo. L'amministrazione ha il dovere di immaginare un po' più in là. Vorremmo che ogni tanto si lanciasse il cuore oltre l'ostacolo. Non è semplice e bisogna fare i conti con il pallottoliere".

"Alla fine la promiscuità tanto criticata all'inizio, oggi mi sembra che abbia funzionato e l'idea di lasciare la scuola lì vuol dire che funziona. - analizza la consigliere di minoranza Barbara Brugnolo - Abbiamo aule e servizi ma le aule tecniche saranno usate in modo complementare da medie ed elementari. La nostra visione di un polo scolastico alle caserme è perchè gli spazi verdi adeguatamente riqualificati servono ai più piccoli che agli studenti delle superiori".