Taggia: cinque milioni di euro per le Caserme Revelli, sarà costruita la nuova scuola che ospiterà l'Istituto Alberghiero (Foto e Video)

Verrà costruito alle ex Caserme Revelli il nuovo Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. La conferma arriva dall'importante finanziamento di 3.635.00 euro ottenuto dalla Provincia attraverso il MIUR. La Provincia aveva puntato su questo progetto in primavera e oggi è arrivata l'ufficialità, presentata da Domenico Abbo, presidente della Provincia e dal sindaco di Taggia e consigliere provinciale Mario Conio, dal dirigente provinciale Michele Russo e alla presenza del vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi e della dirigente scolastica dell’Istituto, Maria Grazia Blanco.

IL PROGETTO - Il nuovo edificio scolastico sorgerà dietro l’attuale con un piano fuori terra, 10 aule (per ospitare anche aula magna, mensa e laboratori)con una forma quadrata di circa 48 metri e una corte interna di 500 mq. Ospiterà i tre quarti degli studenti mantenendo anche le attuali aule all’interno dell’edificio scolastico presente nelle ex caserme, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Il tutto grazie a uno studio di fattibilità fatto internamente alla Provincia dall’ufficio Infrastrutture - edilizia scolastica, quindi con un considerevole risparmio economico e sui tempi. In questo modo verranno risolte alcune problematiche annose: in primis, dare uno spazio adeguato a una scuola rinomata a livello nazionale ed europeo, dove vengono formati i professionisti del mondo della cucina, della ristorazione e di sala. Studenti capaci di vincere premi prestigiosi, in Italia e all'estero, oltre a distinguersi agli occhi dei più rinomati ristoranti stellati del nostro Paese, della vicina Costa Azzurra e del Principato di Monaco. In questi anni l'Alberghiero ha dovuto 'lottare' con una problematica di spazi che ha reso necessario dislocare più classi in altri plessi sul territorio.

Senza contare i problemi di natura strutturale che hanno interessato proprio la sede principale sul lungomare di Arma di Taggia. Con la futura costruzione della nuova scuola, la Provincia libererà la villa che in questi anni ha ospitato l'Alberghiero che quindi, potenzialmente potrebbe essere alienata o destinata ad altre funzioni. Al momento non c’è una progettualità da parte della provincia anche se la dirigenza scolastica ha chiesto di poterla comunque mantenere come sede di rappresentanza.

IL SECONDO FINANZIAMENTO - Il finanziamento per la nuova scuola non è l’unico. Infatti sono stati ottenuti anche 1.4 milioni di euro per la ristrutturazione del secondo piano delle ex caserme Revelli, l’attuale edificio scolastico esistente. L’intervento andrà a completare l’investimento in termini di messa in sicurezza antisismica ultimato in questi giorni per circa 800mila euro. Ultimo step saranno gli interventi sulla facciata dell’edificio per i quali la provincia cercherà di reperire ulteriori fondi nei prossimi anni.

FUTURO PER L'AREA DELLE CASERME REVELLI - Il nuovo edificio scolastico indica anche il futuro cammino di riqualificazione dell'intera area delle ex Caserme di Taggia. In questa area da 60mila metri quadrati oggi vengono ospitate numerose realtà: un edificio scolastico, con l'Istituto Colombo e alcune classi dell'Alberghiero e relative palestre annesse; due campi sportivi, uno più grande da calcio, della Provincia, l'altro comunale; la Protezione Civile di Taggia; la sede del futuro emporio alimentare; la Caritas; la ciclistica Arma Taggia; il Centro di Aggregazione Giovanile; uno skate park; i magazzini comunali e altro ancora. Intorno a tutto questo, trovano posto edifici abbandonati, erba alta e rifiuti di vario genere e tipo.

Il degrado e l'assenza di una funzione su quest'area sono un problema arcinoto che ha interessato nel tempo le amministrazioni comunali degli ultimi 50 anni. Una svolta è arrivata il 25 settembre 2018, l'amministrazione comunale Conio ha riscattato l'area dal Demanio con l'intenzione di riqualificare l'intero compendio, dandogli una destinazione d'uso. Una intenzione che per il momento si è tradotta principalmente in studi. Concretamente, il complesso delle ex Caserme è stato interessato da ciclici interventi di pulizia della vegetazione e dei rifiuti, arrivando poi nel 2019 alla chiusura degli accessi principali. Per il futuro il sindaco Mario Conio punta a rivedere l'uso del compendio inserendo delle funzioni con una commistione tra pubblico e privato, in altre parole, servizi.