Ospedaletti: ordinanza di razionalizzazione dell'acqua, si potrà usare solo per scopi potabili e igienici

Dopo il Sindaco di Diano Arentino anche quello di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha emesso l’ordinanza di razionalizzazione per il consumo di acqua potabile e il divieto di uso improprio.

Il primo cittadino ospedalettese ha emanato l’ordinanza visto il perdurare delle elevate temperature, unito ad un intenso afflusso turistico, conseguenza di un elevato consumo sul sistema idropotabile.

Dopo la richiesta di Rivieracqua, gestore unico per il servizio idrico, ha emanato l’ordinanza per la limitazione dei consumi di acqua potabile al solo fine degli scopi alimentari ed igienici, accompagnata da adeguata attività vigilanza e controllo.

L’ordinanza è valida fino al 31 agosto ed è vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dagli acquedotti per: lavaggio di auto e altri veicoli, lavaggio strade, riempimento piscine e ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad uso domestico. In caso di necessità potranno essere sospese anche le forniture per scopi irrigui.

In caso di inosservanza delle prescrizioni sono previste multe da 25 a 500 euro.