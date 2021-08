Imperia - Limone a piedi: penultima tappa, oggi la scalata al monte Saccarello la cima più alta della Liguria

Penultima tappa per i 30 partecipanti dell'Imperia - Limone, 100 km a piedi in quattro giorni. Non una corsa ma una camminata per scoprire il territorio. Dopo la notte trascorsa al Rifugio La Terza questa mattina il gruppo ha salutato il Redentore all'alba in un panorama mozzafiato. Destinazione odierna il Monte Saccarello, 2200 metri per la vetta più alta della Liguria, poi passo Tanarello e a seguire Monte Missun e Monte Bertrand. Arrivo in serata presso il Rifugio Don Barbera (Rifugio gestito) dove i partecipanti si potranno dedicare alla cena in allegria e a un comodo pernottamento.

Questa edizione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia e di Regione Liguria. La formula così come il percorso sono rimasti invariati, tra notti in tenda o nei rifugi, avvicinandosi a Monte Acquarone, Monte Frontè, Monte Saccarello (2200 metri, vetta più alta della Liguria), Monte Missun e Monte Bertrand, fino a scendere poi lungo Vallone San Giovanni, arrivando a destinazione. “Quattordici edizioni sono tante. Tanti anni, tanti gruppi di persone differenti che si susseguono in questa nostra avventura che ogni anno si ripete. E ogni anno insegna qualcosa anche a noi dell’associazione. Stesso percorso, ma persone differenti. Questo basta per noi per vivere qualcosa di nuovo e di migliorarci sempre. E ci aiuta a fare gruppo come direttivo. In così tanti anni ho conosciuto tante persone e tante motivazioni differenti. Sfida, condivisione, curiosità…ognuno parte con le sue idee e obiettivi, ma tutti arrivano con il sorriso, con nuovi amici e con un senso di leggerezza che supera la fatica. E questo è il regalo del contatto con la natura e della montagna” commenta il presidente dell’ASD Monesi Young Alessandro Bellotti. "La natura e l'ambiente rimangono al centro del nostro interesse e l'Imperia Limone è anche un evento a impatto ambientale zero! Grazie infatti alla collaborazione con LIFEGATE spa sarà calcolato dapprima il nostro impatto ambientale, e compenseremo le nostre emissioni di CO2 mediante crediti di carbonio prodotti da interventi di creazione e tutela di aree boschive italiane (Parco del Rio Vallone). Non mancherà anche l'attenzione all'uso di materiali riciclabili o eco compatibili durante l'evento e alla raccolta differenziata. Inoltre, come ogni anno, per i prodotti alimentari forniti ai partecipanti saranno solo a km 0, comprati da contadini e aziende locali.