Diano Marina: servono lavori di manutenzione, l'asilo nido 'Canepa' trasferito alla 'Casetta della Musica'

Sarà trasferito, per tutto il prossimo anno scolastico, nello stabile di proprietà comunale in via Gaggero (la cosiddetta ‘Casetta della Musica’), l’asilo nido ‘Canepa’ di Diano Marina, visto che la sede di corso Roma 111, sarà oggetto di lavori di manutenzione dell’impianto idraulico.

I 16 bambini iscritti al servizio, quindi, troveranno spazio nella nuova sede temporanea, visto che durante l’anno scolastico concluso lo stabile di corso Roma ha registrato diversi problemi nell’impianto idraulico che hanno richiesto l’intervento in più occasioni degli operai comunali, per ripristinare l’acqua potabile e consentire l’utilizzo dei servizi igienici, altrimenti compromessi.

Le perdite dell’impianto hanno provocato infiltrazioni nell’ufficio del coordinatore pedagogico che è stato chiuso per evitare i rischi dati dal possibile cedimento del controsoffitto e, quindi, per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento, si è reso necessario individuare un edificio dove trasferire i bambini per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori.

Prima della decisione del trasferimento, si sono svolti i sopralluoghi svolti del personale del servizio asilo nido, manutentivo e patrimonio. Ovviamente il Comune di Diano ha chiesto una nuova autorizzazione per la sede di via Gaggero e, il trasloco nel nuovo edificio, avverrà nel momento in cui il sistema sanitario regionale Alisa, rilascerà la nuova autorizzazione, al fine di non interrompere il servizio.

I lavori di adeguamento dello stabile di corso Roma avranno inizio dopo il trasferimento e dureranno almeno per l'intero anno scolastico 2021/22.