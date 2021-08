Cervo: rischio incendi, in via di completamento i lavori di pulizia dell'area RFI

A Cervo sono iniziati e si avviano al completamento i lavori di pulizia delle aree tra piazzale Garibaldi e la zona del Porteghetto. L'intervento di sfalcio effettuato da una ditta preposta nasce dalle richieste fatte dal Comune a RFI. L'obiettivo era la messa in sicurezza dell'area nell'ottica di prevenire possibili incendi.





"Avevamo più volte insistito sull’urgenza dell’intervento – spiega il sindaco Lina Cha – per prevenire il rischio incendi in estate, visto anche lo stato in cui questo tratto di ex sedime versava. Il tratto va dal confine con San Bartolomeo al Mare al Porteghetto, attraversando proprio il centro abitato di Cervo: i lavori sono iniziati la scorsa settimana e ora sono in via di completamento".