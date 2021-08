Sanremo: degrado e sporcizia ai giardini della Mercede, i residenti chiedono un intervento

Un lettore ci scrive per denunciare nuovamente lo stato di abbandono del parco al fianco della Mercede, a San Martino.

“Oggi la situazione è diventata pericolosa a causa dei calcinacci che cadono dalla ex scuola abbandonata da tempo - ci scrive - dei topi che girano liberi, degli escrementi di gabbiani e piccioni. Eppure ogni giorno coppie di anziani siedono sulle panchine o all'uscita della messa di si fermano a chiacchierare in questo scempio. Ci deve tutelare la pulizia, il decoro e l'igiene pubblica? Sarà un ennesimo grido di denuncia nel vuoto? Noi non desistiamo”.