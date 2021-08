Il gatto della foto di nome Chaos é stato smarrito a Ventimiglia in zona Roverino vicino alle scuole elementari. Chaos Fa parte della nostra famiglia assieme all'altro gatto (il fratello "Zeus") che da quando non é più tornato é molto triste insieme a noi. É sterilizzato e non si é mai allontanato da casa. Chi l'avesse visto e avesse notizie può mandare una mail a: leonarwen53@gmail.com