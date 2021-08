Lorenzo Rossi convocato dalla Fijlkam con la squadra juniores al XVI° stage internazionale di judo di Lignano Sabbiadoro

Lorenzo Rossi, atleta Junior del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., su disposizione della Commissione Nazionale Juniores è stato convocato dalla FIJLKAM, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, per partecipare al "XVI° Stage Internazionale di Judo di Lignano Sabbiadoro" che si svolgerà dal 22 al 27/08/2021.



E' questo un grande risultato, perchè vuole significare che l' atleta è ben considerato dai Tecnici della Nazionale Juniores, che gli danno una grande possibilità di allenarsi ai livelli maggiori del Judo Nazionale.

Dopo l'European Cup di Udine, dove ha disputato una gara molto difficile, Lorenzo Rossi ha continuato ad allenarsi in modo costante in palestra, sotto la guida attenta dei Tecnici Alberto e Alessio Ferrigno e con la continua collaborazione del compagno di palestra Samuele Della Torre, per mantenere, anzi, accrescere, la sua preparazione.



Gli Insegnanti Tecnici Alberto e Alessio Ferrigno dichiarano: "Ora lo aspettano sei giorni di duro allenamento e speriamo che Lorenzo possa assorbire tutto ciò che avrà modo di vedere e provare. Queste esperienze formeranno per lui un grande patrimonio, perchè si troverà ad allenarsi con atleti internazionali forti ed esperti, sotto la guida dei Tecnici della Nazionale Italiana Juniores".



Nella foto, da sinistra il M° Alberto Ferrigno, Samuele Della Torre, Lorenzo Rossi, l'Istruttore Alessio Ferrigno