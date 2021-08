Ventimiglia: celebrate dal sindaco Scullino le nozze tra Francesco Mauro e Laura Zucchetto

Fiori d’arancio oggi a Ventimiglia presso la casa comunale. Alle ore 17.00 in punto il Sindaco Gaetano Scullino ha celebrato le nozze tra il consigliere comunale Francesco Mauro e Laura Zucchetto. Gli sposi hanno detto ‘si’ accompagnati dai loro rispettivi testimoni: l’on. Flavio Di Muro e Massimiliano Iacobucci per lo sposo e Filomena Mauro e Aldo Florio per la sposa.