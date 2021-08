Riduzione dei consumi, sta tornando progressivamente l'alimentazione idrica nel golfo dianese

In questo fine settimana, grazie anche ad una riduzione dei consumi, l'alimentazione idrica si sta progressivamente regolarizzando in praticamente tutti i bacini di utenza serviti.

"La Regione Liguria, interpellata durante la fase acuta della crisi idrica - evidenzia Rivieracqua - in particolare l'Aassessore Giacomo Giampedrone a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per la sempre fattiva collaborazione, ha prestato la massima disponibilità ad attivare mezzi di Protezione Civile qualora lo si rendesse ancora necessario per sopperire ad eventuali prossime criticità.

Rivieracqua continuerà a monitorare il complesso sistema acquedottistico al fine di garantire il completo ripristino delle normali condizioni di esercizio.