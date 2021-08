Micro ortaggi e futuro dell'agricoltura: due ragazzi di Sanremo conquistano la Val d'Orcia con una startup

Questa estate nei ristoranti della Val d'Orcia in Toscana, ha spopolato una coltivazione di micro ortaggi che parla sanremese. Dietro la Micro Kings troviamo due giovani matuziani, Simone Cravaschino e Samuel Righi, 25 e 24 anni, rispettivamente il CEO dell'azienda con laurea in economia internazionale e il CTO con laurea in sicurezza informatica.

Amici fin dalle scuole medie a Sanremo, oggi si propongono con una startup che offre una coltivazione innovativa sotto molti punti di vista. "Nonostante gli indirizzi universitari diversi, in questi anni abbiamo 'coltivato' entrambi una passione per ambiente e tecnologia, partecipando a numerosi contest. Grazie a un contatto comune, siamo andati in Olanda, dove abbiamo constatato come molta della loro produzione agricola si sviluppi con tecnica idroponica" - ci racconta Simone Cravaschino.

"Si tratta di una produzione indoor, quindi fuori terreno con la pianta che riceve soluzioni nutritive specifiche. Si riesce così a coltivare con maggiore qualità, al riparo da sostanze inquinanti e soprattutto dagli effetti disastrosi introdotti dai cambiamenti climatici. - spiega - Con questo sistema l'Italia in inverno importa una enorme quantità di ortaggi dall'Olanda. Quindi ci siamo chiesti perchè non coltivare con la stessa tecnologia nel nostro Paese ma con un impatto nettamente inferiore".

Che cosa sono i micro ortaggi e perché sono un mercato in espansione? "I germogli e le loro qualità nutritive si conoscono da sempre. In America, con uno studio scientifico sui microgreens (micro ortaggi), lo stadio successivo al germoglio, si è scoperto come queste piantine, prima di diventare adulte, siano ancora più cariche di nutrienti, vitamine e antiossidanti. Fanno bene e hanno un gusto molto buono ma sono anche molto delicate. C'è bisogno di un controllo sulla qualità dei semi che devono essere certificati e sui nutrienti che vengono dati, tutti naturali, ma proprio per questo siamo obbligati ad adottare una coltivazione idroponica che permetta di controllare tutto il processo, mantenendo inalterati i benefici in termini di qualità, gusto e quantità" - sottolinea Cravaschino.

Come mai avete scelto proprio la Val d'Orcia? "Ho fatto una analisi di mercato e siamo arrivati ai micro ortaggi che oggi vengono usati sempre di più per adornare i piatti anche nei ristoranti più quotati. Così abbiamo scelto una zona altamente turistica come la Val d'Orcia dove i micro ortaggi per realizzare piatti gourmet, erano importati tutti dall'Olanda. Ci siamo informati con i ristoratori e gli chef e abbiamo capito che non erano soddisfatti perchè per farli arrivare dall'Olanda i micro ortaggi dovevano essere congelati con una perdita di gusto e qualità, oltre a una rapidissima deperibilità del prodotto" - risponde.

"Tra aprile e maggio abbiamo investito tutti i nostri risparmi e attivato una coltivazione pilota avviando una partnership con una azienda agricola del luogo che ci ha offerto lo spazio necessario. I primi micro ortaggi li abbiamo distribuiti gratuitamente a tutti quei ristoranti che avevamo interpellato. L'80% di loro ha lasciato la produzione olandese per rivolgersi a noi" - afferma soddisfatto.

Tornerete a Sanremo? "Sicuramente ci sarà una analisi di mercato analoga, sulla riviera dei fiori, nella vicina Francia, in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco. I ristoranti di livello non mancano e c'è chi sta già usando i micro ortaggi. Quindi potrebbe esserci interesse".