La birra Triora sbarca in Brasile: streghe e magia spopolano oltreoceano

Triora è sempre più un marchio internazionale. Ora c'è anche una birra nata in Brasile che porta il nome del piccolo paesino della valle Argentina, in provincia di Imperia.

Non è la prima volta che la storia delle streghe di Triora arriva dall'altra parte del globo. Soltanto qualche tempo fa era stato il caso del gioco da tavolo ispirato alle streghe e al piccolo borgo e prodotto da un'azienda brasiliana.

Questa volta il nome di Triora è stato associato a una birra artigianale di un piccolo birrificio portato avanti da una giovane imprenditrice. Sulla bottiglia oltre al disegno di una giovane strega e ai caratteri usati per il nome della bevanda, tutto richiama all'alone di mistero e magia che ha portato la storia di Triora in giro per il mondo.