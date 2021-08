Grande partecipazione per la 14ª Notte Bianca a Imperia: tutte le foto della serata

Grandissima partecipazione ieri a Imperia per la 14ª edizione della Notte Bianca. Musica live, negozi aperti, mercatini, visite guidate alla Basilica di San Maurizio sono stati gli elementi della serata organizzata dal CIV di Porto Maurizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Imperia.



Per l'occasione ieri sera si sono esibiti: gli Esapop Black Rain, Lost in Blues Band, Wavers 51, 2/5 di Verderame, Blues and Sugar Zucchero Tribute Band, The Jokers, Old Time Rock’n Roll, i Max Mania Tribute Band. L'evento si è svolto nel rispetto delle misure anti Covid, con il controllo del green pass nell'area manifestazioni e nel rispetto del distanziamento sociale.



Nella gallery le foto della serata scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo