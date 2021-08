Crisi idrica nel ponente ligure: Rivieracqua sul raddoppio del Roja "Soluzione definitiva entro l'estate prossima"

"Rivieracqua è pronta a fare la propria parte al fine di porre definitivamente fine alle annose criticità del sistema idrico entro l’estate prossima”. E' il pensiero finale della società idrica del ponente ligure, al termine di una estate funestata ancora una volta da una grave crisi idrica che ha interessato soprattutto la zona del golfo dianese e parte della zona di Andora.



Sui problemi registrati in questi giorni con l'interruzione dell'acqua, Rivieracqua mette le mani avanti: “Resta altissima l’attenzione su molte aree dove, a causa della fragilità degli impianti e del prolungarsi del periodo siccitoso che sta riducendo la capacità produttiva delle fonti più sensibili, si potrebbero ancora registrare nei prossimi giorni temporanei cali di pressione conseguenti a picchi di prelievo”.

Intanto ieri è stato risolto il problema sulla zona di Andora, in località Pineta, Catene e Masserini: “Pur continuando a registrare consumi elevatissimi, il servizio idropotabile è attualmente garantito con regolarità su praticamente tutto il territorio di competenza, a parte qualche frazione in cui ragionevolmente nella prossima notte i serbatoi di accumulo dovrebbero recuperare i livelli consueti - puntualizzano dalla società idrica - I tecnici di Rivieracqua continuano a monitorare costantemente gli assetti degli impianti e, attraverso delicate e spesso complicate manovre sulla rete, regolano la distribuzione della risorsa fisicamente disponibile in modo il più possibile omogeneo sul territorio nel rispetto dei vincoli strutturali del sistema acquedottistico”.



“Al fine di preservare il più possibile la risorsa idrica e consentire a tutte le utenze di potere usufruire equamente del servizio idrico, si rinnova l’invito a tutta la popolazione a volere prestare particolare attenzione all’uso dell’acqua ed evitarne inutili sprechi. - ricordano - L’avvio tempestivo delle opere progettate per il raddoppio della tubazione del Roja in corso di finanziamento è quindi sempre più condizione necessaria per la risoluzione delle problematiche che affliggono il territorio".