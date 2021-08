Bandiere della pace e di Emergency per l'Afghanistan e Gino Strada, la proposta lanciata ai comuni della provincia di Imperia

Sanremo Solidale ed Emergency Ventimiglia chiedono ai comuni della provincia di Imperia di poter issare le bandiere della pace e di Emergency. L'iniziativa ha una duplice valenza, da un lato, manifestare per i tragici fatti in Afghanistan con la conquista da parte dei talebani, dall'altro per onorare la memoria di Gino Strada, fondatore di Emergency, morto il 13 agosto.

Al momento solo Vallecrosia ha risposto alla chiamata offrendo uno spazio sul lungomare. "Abbiamo domandato ai comuni della riviera di issare simbolicamente le bandiere della pace e di Emergency in questi giorni tragici per l'Afghanistan, e per ricordare Gino Strada nei giorni della sua camera ardente. - spiegano da Sanremo Solidale - Mentre l'ospedale di Emergency di Kabul continua senza sosta a curare i feriti in pericolo di vita, noi, dall'Italia, assistiamo inermi d'innanzi al disastro afghano".



"Nell'attesa di trovare le iniziative adatte a sostenere questo popolo così umiliato e martoriato, Emergency Ventimiglia e Rete Sanremo Solidale rivolgono un pensiero simbolico: abbiamo chiesto ai comuni di Sanremo, Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia di issare sia la bandiera della pace (invocando la pace in Afghanistan) sia la bandiera di Emergency (per commemorare Gino Strada nei giorni della sua camera ardente a Milano). Il comune di Vallecrosia ha già risposto all'appello, e con tempestività ci ha fornito un punto in cui issare le due bandiere assieme al tricolore italiano, nel largo G. Marconi, nel centro della cittadina".



"Ringraziamo dunque il Sindaco, il sig. Capaccio e i loro collaboratori, nonché il sig. Bruno. Attendendo le risposte, ancora non arrivate, degli altri tre comuni, proponiamo ad eventuali comuni interessati di scrivere a questo indirizzo mail (retesanremosolidale@gmail.com) o all'indirizzo mail di Emergency (ventimiglia@volontari.emergency.it) o anche al cellulare 3333116104. Segnaliamo inoltre ai singoli cittadini la possibilità di proporre il medesimo atto simbolico al proprio comune, per dimostrare la propria solidarietà in questo momento così difficile" - concludono.