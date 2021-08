Scomparsa di Salvatore Grenci, il saluto del 'Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione'

Il "Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione" saluta Salvatore Grenci, storico socio fondatore del Comitato SottoTina: «Era una Persona con dei Valori giusti, si vedeva che amava tanto la propria città, ci teneva ai Cittadini» - commenta Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato - «L'abbiamo conosciuto nel 2019, ci aveva presentato alcuni suoi romanzi. Sicuramente sarà ricordato in Liguria per il suo impegno sociale, perché le Persone che hanno dato tanto come lui, di certo non moriranno nel cuore della gente e della città».