Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

Stefano Bicocchi in arte Vito ospite a Pigna in occasione del ventennale di Sanremo News

DOMENICA 22 AGOSTO

SANREMO



10.00. Festa dedicata ai più piccoli per chiudere l’estate immergendosi nel ‘Mondo dei bambini. Evento a cura degli organizzatori del Moac. Piazza Colombo, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’ (ultimo giorno). Tennis Sanremo, corso Matuzia 28 (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con Doralice duet. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Storia della Batteria con Frame + Orchestra Sinfonica di Sanremo. Piazza Borea d’Olmo (più info QUI, prenotazioni QUI)



IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)



17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)



21.00. Per il ciclo ‘A San Pietro la notte rischiara’ : conversazione con Gabriele Oreggia dal titolo ‘L'invenzione del Cartelame di Tomaso Carrega’. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio

21.15. Cinema all'aperto con proiezione film d'animazione ‘Coco’. Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino

21.15. ‘Imperia Unplugged Festival 2021’: concerto con la partecipazione dei Lovesick Duo in Piazza San Giovanni (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. 6ª edizione della ‘Giornata del Bambino’: uscita in mare con i gozzi nello specchio acqueo che va dal Circolo Nautico fino al nuovissimo Porto di Cala del Forte. Piccolo rinfresco all’arrivo. Iscrizioni gratuite presso il Circolo Nautico Intemelio (Passeggiata F. Cavallotti) sabato mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 per i bambini compresi tra gli otto e i dodici anni



9.00. ‘Ligustico’: Arte, Cultura, Sport nel Vallone di Latte a cura dell’Associazione ‘Lasciadire Surfskatesnow’. Frazione Latte, info 320 2759129

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive con visite guidate a lume di candela (tutte le domeniche di agosto). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI



17.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani in via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al numero 347 2364922 (per poter visitare l'atelier di Pompeo Mariani occorre essere muniti di green pass)

19.00-23.00. ‘Agorà-Arte in Piazza’ (ultimo giorno): manifestazione artistica e culturale atta a valorizzare luoghi poco conosciuti dell’entroterra ligure. Centro storico

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Serata di cabaret con Gianluca Impastato a cura di Carlo Pescatore. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



7.30. Cima Marta: escursione lungo il confine tra Italia e Francia alla scoperta della storia millenaria di questi luoghi accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso parcheggio stazione di Taggia, info 347 6006939 (più info)



8.00-21.00. ‘Arma In Festa’ (5ª edizione): promozione del commercio locale con Shopping, Divertimento e tanto altro. Vie del centro di Arma

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film ‘A Star is Born’ con Lady Gaga. Bagni comunali

RIVA LIGURE

10.00. ‘Street Food’ (ultimo giorno): chef on the road con selezione musicale a cura di ‘Master Dbj’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo



21.45. ‘Filoemozione musicale’ con Gianni Rossi in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. ‘Chi dice Donna dice Dante’ – Paradiso: percorso teatrale tra parole, musica e canzoni di e con Clara Costanzo messo in scena da Dianorama. Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ingresso libero

CERVO



9.00. Visita didattica alla scoperta del borgo tra storie di marchesi, pescatori di corallo e corsari per apprezzar la storia millenaria attraverso le evidenze architettoniche e culturali più significative. A cura dell’archeologa Elisa Bianchi. Prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

20.30 & 22.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Marco Norzi, Luca Magariello, Cecilia Novarino’ (due repliche). Oratorio di S. Caterina (ulteriori informazioni QUI & QUI)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

21.30. Serata di premiazione del Premio Letterario di poesia dialettale ‘Giannino Orengo’. Giardino della Sala Polivalente (più info)

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

17.00. Mostra grafica in ricordo di Roberto Lanterio ‘Africo nero’ + presentazione libro ‘Il passo della morte. Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera fra Ventimiglia e Mentone’. L'Autore Enzo Barnabà dialoga con Daniela Cassini e Daniela Lantrua. Casa Balestra, info 334 9324232

PERINALDO

10.00. 'Trofeo Bandiere Arancioni’: gara urban di orienteering a sequenza obbligata. Ritrovo in piazza delle feste (più info)

PIGNA



9.30. Da Colle Melosa ai Balconi di Marta: suggestiva escursione sia per l’ambiente naturalistico tipico delle Alpi Liguri, che per la visita del forte costruito prima della Seconda Guerra Mondiale nel sottosuolo di una intera montagna accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo a Colle Melosa, info 338 1375423 (più info)

21.00. Per il ventennale di Sanremo News, ‘inVito a Pigna’: storie e racconti di fagioli, pane nero e gran pistau con l'attore comico Stefano Bicocchi in arte Vito per una divertente serata a tema gastronomico con interventi musicali. Presenta il giornalista Claudio Porchia. Piazza Castello, ingresso libero (Official Event SanremoNews.it)

PORNASSIO

9.00. ‘Il sentiero delle Vene’: escursione panoramica ed agevole in Val Tanaro, nel Parco Naturale del Marguareis, lungo il sentiero natura da Carnino a Viozene accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703 (più info)

REZZO

9.30. Fontana delle Ciliegie': escursione alla cappella campestre di San Bernardo di Lavina a cura del Comune di Rezzo e Masci. Ritrovo davanti alla Chiesa parrocchiale di Lavina

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



12.30-14.00. ‘Ca' di spiriti’: aperiteatro. Un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

16.00. Cammino esperienziale all'albero del grande occhio a cura di Jack the Green e intrattenimento musicale a cura di Sarvan Cabotina (su prenotazione)



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

18.00. Mondiali di Teatro (Festival Mondiale di Teatro Amatoriale) a cura dello Studio di Monaco. Théâtre des Variétés (i dettagli a questo link)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!