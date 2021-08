Target con Ilaria Salerno |

Domenica 5 settembre riparte la rubrica "Target con Ilaria Salerno", vetrina delle persone e delle aziende imperiesi

Gli articoli realizzati dalla giornalista Ilaria Salerno escono con cadenza settimanale la domenica mattina e possono sempre essere consultati nell'apposita rubrica.

Dopo circa due mesi di pausa estiva, domenica 5 settembre riparte la rubrica "Target con Ilaria Salerno" condotta dalla giornalista venticinquenne di Arma di Taggia. Il format proposto da Sanremonews.it coinvolge le persone e le aziende che contano della provincia di Imperia e rappresenta senz'altro un'ottima vetrina per chi rende grande il nostro territorio. Gli articoli realizzati dalla giornalista Ilaria Salerno e i video realizzati e montati dal collaboratore Matteo Giovannini escono con cadenza settimanale la domenica mattina e possono essere sempre consultati sia nell'apposita rubrica sul nostro giornale (cliccando qui) che nella playlist Facebook all'indirizzo qui proposto. Vuoi segnalare un'azienda o una persona per Target? Puoi mandare una mail a eventi@morenews.it con le indicazioni e i recapiti: i responsabili della rubrica ti contatteranno e fisseranno un appuntamento a seconda delle rispettive disponibilità.

Vuoi segnalare aziende e persone che contano in provincia di Imperia?

Mandaci una mail a eventi@morenews.it con le indicazioni. Il responsabile di Target, la rubrica che valorizza le aziende e le persone che contano in provincia di Imperia, valuterà i tuoi suggerimenti per i prossimi reportage.