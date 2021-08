Calcio. Alla Sanremese il triangolare di Camporosso, davanti a una buona Albenga e ai padroni di casa

I padroni di casa rossoblu, dopo essere passati in vantaggio con Mangone, hanno ceduto 3-1 con l'Albenga, pronto a rimontare con la rete di Virga, il rigore di Saiu e il tiro da fuori area dell'australiano Anich.

Nel secondo match sono entrati in scena i matuziani, subito capaci di far valere le due categorie di differenza con il poker di Maglione e gli squilli di Scalzi e Larotonda, per il 6-0 finale.