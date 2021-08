Sanremo accoglie famiglie afgane in fuga, il plauso di 'Imperia in Azione' al sindaco Biancheri

"Al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri va il convinto plauso di Azione per la disponibilità ad accogliere famiglie afghane in fuga. Una decisone coraggiosa e giusta, sul piano morale ovviamente, ma anche perché dimostra che quando c'è la volontà politica la questione migranti può essere affrontata con umanità ed efficacia, evitando di far gravare il peso sulla sola Ventimiglia come accade ormai da anni. Ci auguriamo che sia da esempio per gli altri sindaci della Provincia e naturalmente anche di altre regioni d'Italia.

Enrico Meini,

Coordinatore provinciale Imperia in Azione".